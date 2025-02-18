Екатеринбуржец снял штаны в подъезде и впал в кому

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Общенациональный траур. Салехард, снег, реанимобиль, силовики, реанимация, стихийный мемориал
Пока медики спасают пациента, полиция проводит проверку Фото:

Жителей дома в микрорайоне Ботанический перепугал пьяный мужчина, который сначала ходил со спущенными штанами, а потом впал в кому. Подробностями инцидента с URA.RU поделился источник.

«Охранник дома № 202/3 на улице 8 Марта заметил, что по подъезду гуляет пьяный мужчина со спущенными штанами и пугает людей. Страж вызвал наряд, а сам попросил незнакомца спуститься на первый этаж. Пока ехала полиция, неизвестный потерял сознание и упал на пол», — рассказал собеседник агентства.

К полиции присоединилась и скорая. Медики доставили пациента в больницу №24 в состоянии комы. Пока опросить мужчину не получилось, врачи борются за его здоровье. Проводится проверка.

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Жителей дома в микрорайоне Ботанический перепугал пьяный мужчина, который сначала ходил со спущенными штанами, а потом впал в кому. Подробностями инцидента с URA.RU поделился источник. «Охранник дома № 202/3 на улице 8 Марта заметил, что по подъезду гуляет пьяный мужчина со спущенными штанами и пугает людей. Страж вызвал наряд, а сам попросил незнакомца спуститься на первый этаж. Пока ехала полиция, неизвестный потерял сознание и упал на пол», — рассказал собеседник агентства. К полиции присоединилась и скорая. Медики доставили пациента в больницу №24 в состоянии комы. Пока опросить мужчину не получилось, врачи борются за его здоровье. Проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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