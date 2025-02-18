Екатеринбуржец снял штаны в подъезде и впал в кому

Жителей дома в микрорайоне Ботанический перепугал пьяный мужчина, который сначала ходил со спущенными штанами, а потом впал в кому. Подробностями инцидента с URA.RU поделился источник.
«Охранник дома № 202/3 на улице 8 Марта заметил, что по подъезду гуляет пьяный мужчина со спущенными штанами и пугает людей. Страж вызвал наряд, а сам попросил незнакомца спуститься на первый этаж. Пока ехала полиция, неизвестный потерял сознание и упал на пол», — рассказал собеседник агентства.
К полиции присоединилась и скорая. Медики доставили пациента в больницу №24 в состоянии комы. Пока опросить мужчину не получилось, врачи борются за его здоровье. Проводится проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!