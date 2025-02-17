17 февраля 2025

Отец пермячки, которая возила тела мертвого сына в чемодане, сделал заявление в суде. Видео

Отец пермячки, возившей в чемодане убитого сына, узнал о случившемся из новостей
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Валерий Давыдов не отрекся от дочери, несмотря на произошедшее (архивное фото)
Валерий Давыдов не отрекся от дочери, несмотря на произошедшее (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Перми найден чемодан с трупом ребенка

Отец жительницы Перми Ирины Шатовой, которая ночью возила тело убитого сына в чемодане, продолжает поддерживать с дочерью связь, несмотря на произошедшее. Об этом Валерий Давыдов заявил в здании суда, где началось рассмотрение громкого уголовного дела. Его слова передает корреспондент URA.RU. По словам Давыдова, его внук Семен (имя изменено — прим. URA.RU) часто приезжал к нему в гости. Главным человеком в жизни погибшего ребенка была мать. Также мужчина признался, что узнал о случившемся из новостей

«[Семен] к матери был привязан, никого не надо было. Молодое поколение оно ведь такое, родителей особо не слушает. Если бы слушали, подчинялись, было бы совсем все по-другому [...]. Дочь как дочь. Что теперь, отказаться о нее что-ли?» — ответил Валерий Давыдов на вопрос журналистов о взаимоотношениях родственников после убийства.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Шатовой, которая обвиняется в убийстве собственного девятилетнего сына, началось во вторник, 18 февраля, в Пермском краевом суде. С обвинительным заключением в суде выступил главный прокурор края Павел Бухтояров. Также сегодня суд заслушает показания свидетелей, в числе которых свекровь Ирины Шатовой Любовь Шатова.

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Отец жительницы Перми Ирины Шатовой, которая ночью возила тело убитого сына в чемодане, продолжает поддерживать с дочерью связь, несмотря на произошедшее. Об этом Валерий Давыдов заявил в здании суда, где началось рассмотрение громкого уголовного дела. Его слова передает корреспондент URA.RU. По словам Давыдова, его внук Семен (имя изменено — прим. URA.RU) часто приезжал к нему в гости. Главным человеком в жизни погибшего ребенка была мать. Также мужчина признался, что узнал о случившемся из новостей «[Семен] к матери был привязан, никого не надо было. Молодое поколение оно ведь такое, родителей особо не слушает. Если бы слушали, подчинялись, было бы совсем все по-другому [...]. Дочь как дочь. Что теперь, отказаться о нее что-ли?» — ответил Валерий Давыдов на вопрос журналистов о взаимоотношениях родственников после убийства. Рассмотрение уголовного дела в отношении Шатовой, которая обвиняется в убийстве собственного девятилетнего сына, началось во вторник, 18 февраля, в Пермском краевом суде. С обвинительным заключением в суде выступил главный прокурор края Павел Бухтояров. Также сегодня суд заслушает показания свидетелей, в числе которых свекровь Ирины Шатовой Любовь Шатова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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