Отец жительницы Перми Ирины Шатовой, которая ночью возила тело убитого сына в чемодане, продолжает поддерживать с дочерью связь, несмотря на произошедшее. Об этом Валерий Давыдов заявил в здании суда, где началось рассмотрение громкого уголовного дела. Его слова передает корреспондент URA.RU. По словам Давыдова, его внук Семен (имя изменено — прим. URA.RU) часто приезжал к нему в гости. Главным человеком в жизни погибшего ребенка была мать. Также мужчина признался, что узнал о случившемся из новостей
«[Семен] к матери был привязан, никого не надо было. Молодое поколение оно ведь такое, родителей особо не слушает. Если бы слушали, подчинялись, было бы совсем все по-другому [...]. Дочь как дочь. Что теперь, отказаться о нее что-ли?» — ответил Валерий Давыдов на вопрос журналистов о взаимоотношениях родственников после убийства.
Рассмотрение уголовного дела в отношении Шатовой, которая обвиняется в убийстве собственного девятилетнего сына, началось во вторник, 18 февраля, в Пермском краевом суде. С обвинительным заключением в суде выступил главный прокурор края Павел Бухтояров. Также сегодня суд заслушает показания свидетелей, в числе которых свекровь Ирины Шатовой Любовь Шатова.
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