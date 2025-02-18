В Катав-Ивановском районе ищут замену осужденному главе Шимановичу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Шиманович взят под стражу в зале суда
Николай Шиманович взят под стражу в зале суда Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области депутаты соберутся, чтобы назначить врио главы взамен осужденного на семь лет Николая Шимановича. Об этом URA.RU сообщил источник в районе.

«20 февраля состоится заседание районного собрания депутатов, куда приедет представитель управления внутренней политики регионального правительства. Там будет назначен временно исполняющий обязанности главы», — сообщил источник агентства.

Пока, согласно уставу, полномочия главы перешли первому заму Шимановича Галине Чертухиной. Формально главой района остается Шиманович, поскольку приговор суда еще не вступил в силу. К тому же, вероятно, осужденный глава попытается обжаловать вердикт. Однако исполнять обязанности главы он не может, поскольку находится в СИЗО.

Приговор Шимановичу вынесен 17 февраля судом Златоуста. Глава района осужден за мошенничество на семь лет в колонии общего режима.

Особенность ситуации в том, что в районе проводится муниципальная реформа по преобразованию в округ. Это требует дееспособности всех органов исполнительной и законодательной власти. На 25 февраля назначены публичные слушания о преобразовании муниципалитета.

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области депутаты соберутся, чтобы назначить врио главы взамен осужденного на семь лет Николая Шимановича. Об этом URA.RU сообщил источник в районе. «20 февраля состоится заседание районного собрания депутатов, куда приедет представитель управления внутренней политики регионального правительства. Там будет назначен временно исполняющий обязанности главы», — сообщил источник агентства. Пока, согласно уставу, полномочия главы перешли первому заму Шимановича Галине Чертухиной. Формально главой района остается Шиманович, поскольку приговор суда еще не вступил в силу. К тому же, вероятно, осужденный глава попытается обжаловать вердикт. Однако исполнять обязанности главы он не может, поскольку находится в СИЗО. Приговор Шимановичу вынесен 17 февраля судом Златоуста. Глава района осужден за мошенничество на семь лет в колонии общего режима. Особенность ситуации в том, что в районе проводится муниципальная реформа по преобразованию в округ. Это требует дееспособности всех органов исполнительной и законодательной власти. На 25 февраля назначены публичные слушания о преобразовании муниципалитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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