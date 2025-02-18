В Катав-Ивановском районе ищут замену осужденному главе Шимановичу

В Катав-Ивановском районе Челябинской области депутаты соберутся, чтобы назначить врио главы взамен осужденного на семь лет Николая Шимановича. Об этом URA.RU сообщил источник в районе.
«20 февраля состоится заседание районного собрания депутатов, куда приедет представитель управления внутренней политики регионального правительства. Там будет назначен временно исполняющий обязанности главы», — сообщил источник агентства.
Пока, согласно уставу, полномочия главы перешли первому заму Шимановича Галине Чертухиной. Формально главой района остается Шиманович, поскольку приговор суда еще не вступил в силу. К тому же, вероятно, осужденный глава попытается обжаловать вердикт. Однако исполнять обязанности главы он не может, поскольку находится в СИЗО.
Приговор Шимановичу вынесен 17 февраля судом Златоуста. Глава района осужден за мошенничество на семь лет в колонии общего режима.
Особенность ситуации в том, что в районе проводится муниципальная реформа по преобразованию в округ. Это требует дееспособности всех органов исполнительной и законодательной власти. На 25 февраля назначены публичные слушания о преобразовании муниципалитета.
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