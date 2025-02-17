Задержанного ФСБ главу Катав-Ивановского района Челябинской области Николая Шимановича 17 февраля приговорили к семи годам по делу о мошенничестве. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала Златоустовского горсуда.
«Суд приговорил признать Шимановича виновным. В качестве наказания назначить ему семь лет колонии общего режима», — зачитала приговор судья Анна Карандашова.
В качестве дополнительного наказания главе назначили штраф в размере 800 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Суд принял решение одним днем закончить следствие, провести прения, выслушать последнее слово обвиняемого и вынести приговор. Шиманович, в свою очередь, возражал, просил продолжить судебное следствие. Но суд отклонил его просьбу.
В прениях сторона обвинения запросила восемь лет колонии общего режима для Шимановича со штрафом в 900 тысяч рублей. Также прокурор ориентировал суд ввести запрет для главы на протяжении двух с половиной лет занимать должности на госслужбе. Адвокат, в свою очередь, просил оправдать подзащитного. По его мнению, обвинение строилось на показаниях одного человека. В последнем слове Шиманович попросил детально разобраться в деле.
Шиманович попал под следствие в апреле 2023 года: его задержали сотрудники УФСБ по региону по подозрению в мошенничестве. Ему были предъявлены обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ. У силовиков были претензии, касающиеся времен его работы адвокатом.
Следствие считало, что Шиманович, будучи адвокатом и представляя одну из банкротящихся фирм, присвоил себе ее акции на общую сумму более 4 млн рублей. Предварительно, эти деньги он потратил на улучшение благосостояние дочери.
Еще до начала следственных действий дела у Шимановича пошли под уклон: он поссорился с собранием депутатов района. По итогу они поставили ему «неуд». Со стороны областных властей глава района также получал постоянные претензии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!