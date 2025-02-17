17 февраля 2025

Новый Уренгой не смог принять рейсы из Тюмени и Новосибирска, самолет в Бугульму отменен

Сложные метеоусловия не позволяют принять самолеты в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое сильный ветер меняет расписание вылетов и прилетов
В Новом Уренгое сильный ветер меняет расписание вылетов и прилетов Фото:

Сложные метеоусловия не позволяют аэропорту Нового Уренгоя принять рейсы из Тюмени и Новосибирска. Самолеты ушли на запасные аэродромы в Надым и Сургут, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«По метеоусловиям Нового Уренгоя экипажи еще двух рейсов приняли решение уйти на запасной аэродром: YC-145 Тюмень — Новый Уренгой ушел в Надым; S7-5335 Новосибирск — Новый Уренгой ушел в Сургут», — сообщает telegram-канал «Аэропорт Новый Уренгой имени Губкина».

По данным источника, четыре рейса, следовавшие в Новый Уренгой, находятся на запасных аэродромах. По причине позднего прибытия самолетов задерживается вылет рейсов:

  • YC-317 Новый Уренгой — Омск
  • YC-189 Новый Уренгой — Москва
  • S7-5336 Новый Уренгой — Новосибирск
  • U6-9262 Новый Уренгой – Уфа.

Кроме этого, рейс RT-335/336 Бугульма — Новый Уренгой — Бугульма отменен решением авиакомпании. Вылет рейса Y7-217 Красноярск — Норильск, находящегося в аэропорту Новый Уренгой на запасном, запланирован на 15:00 часов.

Утром 18 февраля аэропорт Нового Уренгоя не смог принять рейсы в связи с неблагоприятными погодными условиями, в частности, из-за сильного бокового ветра. Рейсы YC-90 Москва — Новый Уренгой ушел в Нижневартовск. U6-9261 Уфа — Новый Уренгой ушел в Сургут. 

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Сложные метеоусловия не позволяют аэропорту Нового Уренгоя принять рейсы из Тюмени и Новосибирска. Самолеты ушли на запасные аэродромы в Надым и Сургут, сообщает пресс-служба воздушной гавани. «По метеоусловиям Нового Уренгоя экипажи еще двух рейсов приняли решение уйти на запасной аэродром: YC-145 Тюмень — Новый Уренгой ушел в Надым; S7-5335 Новосибирск — Новый Уренгой ушел в Сургут», — сообщает telegram-канал «Аэропорт Новый Уренгой имени Губкина». По данным источника, четыре рейса, следовавшие в Новый Уренгой, находятся на запасных аэродромах. По причине позднего прибытия самолетов задерживается вылет рейсов: Кроме этого, рейс RT-335/336 Бугульма — Новый Уренгой — Бугульма отменен решением авиакомпании. Вылет рейса Y7-217 Красноярск — Норильск, находящегося в аэропорту Новый Уренгой на запасном, запланирован на 15:00 часов. Утром 18 февраля аэропорт Нового Уренгоя не смог принять рейсы в связи с неблагоприятными погодными условиями, в частности, из-за сильного бокового ветра. Рейсы YC-90 Москва — Новый Уренгой ушел в Нижневартовск. U6-9261 Уфа — Новый Уренгой ушел в Сургут. 
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