Новый Уренгой не смог принять рейсы из Тюмени и Новосибирска, самолет в Бугульму отменен

Сложные метеоусловия не позволяют аэропорту Нового Уренгоя принять рейсы из Тюмени и Новосибирска. Самолеты ушли на запасные аэродромы в Надым и Сургут, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«По метеоусловиям Нового Уренгоя экипажи еще двух рейсов приняли решение уйти на запасной аэродром: YC-145 Тюмень — Новый Уренгой ушел в Надым; S7-5335 Новосибирск — Новый Уренгой ушел в Сургут», — сообщает telegram-канал «Аэропорт Новый Уренгой имени Губкина».
По данным источника, четыре рейса, следовавшие в Новый Уренгой, находятся на запасных аэродромах. По причине позднего прибытия самолетов задерживается вылет рейсов:
- YC-317 Новый Уренгой — Омск
- YC-189 Новый Уренгой — Москва
- S7-5336 Новый Уренгой — Новосибирск
- U6-9262 Новый Уренгой – Уфа.
Кроме этого, рейс RT-335/336 Бугульма — Новый Уренгой — Бугульма отменен решением авиакомпании. Вылет рейса Y7-217 Красноярск — Норильск, находящегося в аэропорту Новый Уренгой на запасном, запланирован на 15:00 часов.
Утром 18 февраля аэропорт Нового Уренгоя не смог принять рейсы в связи с неблагоприятными погодными условиями, в частности, из-за сильного бокового ветра. Рейсы YC-90 Москва — Новый Уренгой ушел в Нижневартовск. U6-9261 Уфа — Новый Уренгой ушел в Сургут.
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