17 февраля 2025

В администрации Тюмени рассказали о судьбе подземного тоннеля с выходом на набережную

Мэрия Тюмени: проект подземного пешеходного тоннеля готовят к экспертизе
© Служба новостей «URA.RU»
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Подземный тоннель будет вести на набережную Тюмени
Подземный тоннель будет вести на набережную Тюмени Фото:

Проект строительства подземного пешеходного тоннеля, который пройдет под улицами Первомайской — Осипенко, и будет иметь выход на набережную, находится на стадии устранения замечаний, после чего будет отправлен на госэкспертизу. Об этом сообщают журналисты.

«Сейчас подрядчик устраняет замечания заказчика по проекту пешеходного тоннеля. Среди них: отсутствие продленных технических условий от сетевой организации, несогласованные проектные решения с ТООО „Всероссийской общество инвалидов“, департаментом городского хозяйства и рядом других организаций. Также не согласована схема организации дорожного движения. Решается и вопрос об изменении границ охранной зоны объектов культурного наследия в районе будущего тоннеля. После проект планируется направить на государственную экспертизу», — пишет «РБК Тюмень», со ссылкой на мэрию Тюмени.

Будущий тоннель должен расположиться под улицами Первомайской и Осипенко, с выходом на набережную. Длина тоннеля составит чуть более 100 метров.

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Проект строительства подземного пешеходного тоннеля, который пройдет под улицами Первомайской — Осипенко, и будет иметь выход на набережную, находится на стадии устранения замечаний, после чего будет отправлен на госэкспертизу. Об этом сообщают журналисты. «Сейчас подрядчик устраняет замечания заказчика по проекту пешеходного тоннеля. Среди них: отсутствие продленных технических условий от сетевой организации, несогласованные проектные решения с ТООО „Всероссийской общество инвалидов“, департаментом городского хозяйства и рядом других организаций. Также не согласована схема организации дорожного движения. Решается и вопрос об изменении границ охранной зоны объектов культурного наследия в районе будущего тоннеля. После проект планируется направить на государственную экспертизу», — пишет «РБК Тюмень», со ссылкой на мэрию Тюмени. Будущий тоннель должен расположиться под улицами Первомайской и Осипенко, с выходом на набережную. Длина тоннеля составит чуть более 100 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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