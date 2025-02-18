В аэропорту Перми пассажирка включила пожарную тревогу из-за опоздания на рейс

В пермском аэропорту утром 18 февраля сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось, причин для паники не было — на тревожную кнопку нажала пассажирка, опаздывающая на рейс, рассказали в полиции.
«18 февраля в 8:00 в Линейное отделение полиции аэропорта г. Пермь поступило сообщение, о том, что девушка нажала на кнопку пожарной сигнализации, в связи с опозданием на рейс», — рассказали журналистам в Пермского ЛО МВД России на транспорте. Полиция проводит проверку.
Судя по данным на сайте аэропорта, около 8:00 из Перми вылетал самолет в Калининград. Об опоздании на рейс этим утром не пришлось беспокоиться пассажирам, летящим в Сочи. Их борт задержали почти на шесть часов. Он должен был вылететь в 7:20, но поднимется в воздух только в 13:00.
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