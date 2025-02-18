Преступник из федерального розыска прятался в лечебнице под Екатеринбургом

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Учения МВД. Пермь, мвд, полиция, силовые структуры
Силовая операция прошла в Березовском Фото:

В пригороде Екатеринбурга задержали 46-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. Его нашли в реабилитационном центре, рассказал URA.RU источник.

«Он обвиняется в организации незаконной миграции. Был задержан вечером 17 февраля в Березовском», — сообщил инсайдер агентства.

Фигуранта поместили под подписку о невыезде. Комментариев от силовых структур нет.

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В пригороде Екатеринбурга задержали 46-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. Его нашли в реабилитационном центре, рассказал URA.RU источник. «Он обвиняется в организации незаконной миграции. Был задержан вечером 17 февраля в Березовском», — сообщил инсайдер агентства. Фигуранта поместили под подписку о невыезде. Комментариев от силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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