Преступник из федерального розыска прятался в лечебнице под Екатеринбургом

Силовая операция прошла в Березовском
В пригороде Екатеринбурга задержали 46-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. Его нашли в реабилитационном центре, рассказал URA.RU источник.
«Он обвиняется в организации незаконной миграции. Был задержан вечером 17 февраля в Березовском», — сообщил инсайдер агентства.
Фигуранта поместили под подписку о невыезде. Комментариев от силовых структур нет.
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