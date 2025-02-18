Экс-президента Грузии Зурабишвили закидали яйцами после возвращения из Мюнхена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зурабишвили стала мишенью для зондеров
Зурабишвили стала мишенью для зондеров Фото:

Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили закидали яйцами в тбилисском международном аэропорту после ее возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».

«Зурабишвили недавно стала мишенью зондеров (группа анонимных активистов — прим.), когда она возвращалась с Мюнхенской конференции. Зурабишвили, как и (бывшего премьер-министра Грузии) Георгия Гахарию, забросали яйцами в тбилисском аэропорту», — сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции, которая проходила с 14 по 16 февраля, Зурабишвили уделила особое внимание вопросам свободы и поддержки демократии в Грузии со стороны Европы и США. Отмечается, что ни один представитель текущей власти Грузии от партии «Грузинская мечта» не был приглашен на данное мероприятие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили закидали яйцами в тбилисском международном аэропорту после ее возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает телекомпания «ТВ Пирвели». «Зурабишвили недавно стала мишенью зондеров (группа анонимных активистов — прим.), когда она возвращалась с Мюнхенской конференции. Зурабишвили, как и (бывшего премьер-министра Грузии) Георгия Гахарию, забросали яйцами в тбилисском аэропорту», — сообщает телекомпания «ТВ Пирвели». Во время своего выступления на Мюнхенской конференции, которая проходила с 14 по 16 февраля, Зурабишвили уделила особое внимание вопросам свободы и поддержки демократии в Грузии со стороны Европы и США. Отмечается, что ни один представитель текущей власти Грузии от партии «Грузинская мечта» не был приглашен на данное мероприятие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...