Экс-президента Грузии Зурабишвили закидали яйцами после возвращения из Мюнхена

Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили закидали яйцами в тбилисском международном аэропорту после ее возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».
«Зурабишвили недавно стала мишенью зондеров (группа анонимных активистов — прим.), когда она возвращалась с Мюнхенской конференции. Зурабишвили, как и (бывшего премьер-министра Грузии) Георгия Гахарию, забросали яйцами в тбилисском аэропорту», — сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».
Во время своего выступления на Мюнхенской конференции, которая проходила с 14 по 16 февраля, Зурабишвили уделила особое внимание вопросам свободы и поддержки демократии в Грузии со стороны Европы и США. Отмечается, что ни один представитель текущей власти Грузии от партии «Грузинская мечта» не был приглашен на данное мероприятие.
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