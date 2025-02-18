Мать рассказала, как умер сын-футболист после тренировки в Верхней Пышме. Фото

Два футболиста из команды «ПОЗ-Прогресс» в Верхней Пышме умерли во сне
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового спортивного центра для Академии футбольного клуба «Урал». Екатеринбург, футбол, футбольный мяч, футбольные бутсы
Молодые спортсмены по непонятным пока причинам умерли после тренировки Фото:

Футболист Ян Журавлев из команды «ПОЗ-Прогресс» (Верхняя Пышма, Свердловская область) лег после тренировки спать, но утром не проснулся. О подробностях загадочной смерти 32-летнего спортсмена URA.RU рассказали его мама Светлана и сестра Полина.

«Он не жаловался на здоровье в тот вечер, пришел после тренировки, ничего не предвещало. Лег спать как обычно, а наутро семья нашла его мертвым. Умер во сне. Результатов вскрытия нет, ничего не могу сказать. Допинг он не принимал», — сказала Светлана.

Полина — сестра спортсмена — подтвердила, что брат не имел проблем со здоровьем. «Нагрузки у него были большие, он жил футболом. После работы, перед работой, в выходные всегда был на футболе. Он им жил с детства», — объяснила сестра.

Журавлев умер ночью 15 февраля, и в ту же самую ночь умер и тоже во сне его товарищ по команде, 33-летний Данил Хилобок. Родственники 33-летнего мужчины отказались от комментария. У него осталась жена, у Яна — тоже жена и трое маленьких детей. В ближайшие дни в Верхней Пышме простятся со спортсменами.

Ян Журавлев
Ян Журавлев
Фото:
Данил Хилобок
Данил Хилобок
Фото:

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Футболист Ян Журавлев из команды «ПОЗ-Прогресс» (Верхняя Пышма, Свердловская область) лег после тренировки спать, но утром не проснулся. О подробностях загадочной смерти 32-летнего спортсмена URA.RU рассказали его мама Светлана и сестра Полина. «Он не жаловался на здоровье в тот вечер, пришел после тренировки, ничего не предвещало. Лег спать как обычно, а наутро семья нашла его мертвым. Умер во сне. Результатов вскрытия нет, ничего не могу сказать. Допинг он не принимал», — сказала Светлана. Полина — сестра спортсмена — подтвердила, что брат не имел проблем со здоровьем. «Нагрузки у него были большие, он жил футболом. После работы, перед работой, в выходные всегда был на футболе. Он им жил с детства», — объяснила сестра. Журавлев умер ночью 15 февраля, и в ту же самую ночь умер и тоже во сне его товарищ по команде, 33-летний Данил Хилобок. Родственники 33-летнего мужчины отказались от комментария. У него осталась жена, у Яна — тоже жена и трое маленьких детей. В ближайшие дни в Верхней Пышме простятся со спортсменами.
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