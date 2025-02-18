Мать рассказала, как умер сын-футболист после тренировки в Верхней Пышме. Фото

Два футболиста из команды «ПОЗ-Прогресс» в Верхней Пышме умерли во сне

18 февраля 2025 в 13:49 Размер текста - 17 +

Молодые спортсмены по непонятным пока причинам умерли после тренировки Фото: Илья Московец © URA.RU Футболист Ян Журавлев из команды «ПОЗ-Прогресс» (Верхняя Пышма, Свердловская область) лег после тренировки спать, но утром не проснулся. О подробностях загадочной смерти 32-летнего спортсмена URA.RU рассказали его мама Светлана и сестра Полина. «Он не жаловался на здоровье в тот вечер, пришел после тренировки, ничего не предвещало. Лег спать как обычно, а наутро семья нашла его мертвым. Умер во сне. Результатов вскрытия нет, ничего не могу сказать. Допинг он не принимал», — сказала Светлана. Полина — сестра спортсмена — подтвердила, что брат не имел проблем со здоровьем. «Нагрузки у него были большие, он жил футболом. После работы, перед работой, в выходные всегда был на футболе. Он им жил с детства», — объяснила сестра. Журавлев умер ночью 15 февраля, и в ту же самую ночь умер и тоже во сне его товарищ по команде, 33-летний Данил Хилобок. Родственники 33-летнего мужчины отказались от комментария. У него осталась жена, у Яна — тоже жена и трое маленьких детей. В ближайшие дни в Верхней Пышме простятся со спортсменами. Ян Журавлев Фото: соцсети Данил Хилобок Фото: соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Футболист Ян Журавлев из команды «ПОЗ-Прогресс» (Верхняя Пышма, Свердловская область) лег после тренировки спать, но утром не проснулся. О подробностях загадочной смерти 32-летнего спортсмена URA.RU рассказали его мама Светлана и сестра Полина. «Он не жаловался на здоровье в тот вечер, пришел после тренировки, ничего не предвещало. Лег спать как обычно, а наутро семья нашла его мертвым. Умер во сне. Результатов вскрытия нет, ничего не могу сказать. Допинг он не принимал», — сказала Светлана. Полина — сестра спортсмена — подтвердила, что брат не имел проблем со здоровьем. «Нагрузки у него были большие, он жил футболом. После работы, перед работой, в выходные всегда был на футболе. Он им жил с детства», — объяснила сестра. Журавлев умер ночью 15 февраля, и в ту же самую ночь умер и тоже во сне его товарищ по команде, 33-летний Данил Хилобок. Родственники 33-летнего мужчины отказались от комментария. У него осталась жена, у Яна — тоже жена и трое маленьких детей. В ближайшие дни в Верхней Пышме простятся со спортсменами.