В Верхней Пышме (Свердловская область) скончались два футболиста местной команды «ПОЗ-Прогресс». 32-летний Ян Журавлев и 33-летний Данил умерли во сне после тренировки. Об этом рассказали представители клуба в соцсети «ВКонтакте».
«Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет, вы оставили свой след навсегда в пышминском футболе», — следует из поста. Мать игрока Светлана Журавлева пояснила, что у сына были проблемы с сердцем, а перед смертью он, как обычно, вернулся с тренировки и лег спать. Знакомые Данила уточнили, что он скончался точно также.
Известно, что у Яна осталась жена и трое детей, а у Данила — только супруга. Прощания с футболистами состоятся в ближайшие дни. Футбольный клуб объявил сбор средств, чтобы поддержать семьи спортсменов.
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