Футболисты из Верхней Пышмы скончались после тренировки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возложение цветов к памятнику Фронту и Тылу. Пермь, возложение, гвоздики, прощание, похороны, дань памяти
С футболистами простятся 19 и 20 февраля Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) скончались два футболиста местной команды «ПОЗ-Прогресс». 32-летний Ян Журавлев и 33-летний Данил умерли во сне после тренировки. Об этом рассказали представители клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет, вы оставили свой след навсегда в пышминском футболе», — следует из поста. Мать игрока Светлана Журавлева пояснила, что у сына были проблемы с сердцем, а перед смертью он, как обычно, вернулся с тренировки и лег спать. Знакомые Данила уточнили, что он скончался точно также.

Известно, что у Яна осталась жена и трое детей, а у Данила — только супруга. Прощания с футболистами состоятся в ближайшие дни. Футбольный клуб объявил сбор средств, чтобы поддержать семьи спортсменов.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верхней Пышме (Свердловская область) скончались два футболиста местной команды «ПОЗ-Прогресс». 32-летний Ян Журавлев и 33-летний Данил умерли во сне после тренировки. Об этом рассказали представители клуба в соцсети «ВКонтакте». «Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет, вы оставили свой след навсегда в пышминском футболе», — следует из поста. Мать игрока Светлана Журавлева пояснила, что у сына были проблемы с сердцем, а перед смертью он, как обычно, вернулся с тренировки и лег спать. Знакомые Данила уточнили, что он скончался точно также. Известно, что у Яна осталась жена и трое детей, а у Данила — только супруга. Прощания с футболистами состоятся в ближайшие дни. Футбольный клуб объявил сбор средств, чтобы поддержать семьи спортсменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...