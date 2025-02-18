Футболисты из Верхней Пышмы скончались после тренировки. Фото

18 февраля 2025 в 13:25 Размер текста - 17 +

С футболистами простятся 19 и 20 февраля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) скончались два футболиста местной команды «ПОЗ-Прогресс». 32-летний Ян Журавлев и 33-летний Данил умерли во сне после тренировки. Об этом рассказали представители клуба в соцсети «ВКонтакте». «Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет, вы оставили свой след навсегда в пышминском футболе», — следует из поста. Мать игрока Светлана Журавлева пояснила, что у сына были проблемы с сердцем, а перед смертью он, как обычно, вернулся с тренировки и лег спать. Знакомые Данила уточнили, что он скончался точно также. Известно, что у Яна осталась жена и трое детей, а у Данила — только супруга. Прощания с футболистами состоятся в ближайшие дни. Футбольный клуб объявил сбор средств, чтобы поддержать семьи спортсменов. сообщество «ФК „ПОЗ-Прогресс“» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме (Свердловская область) скончались два футболиста местной команды «ПОЗ-Прогресс». 32-летний Ян Журавлев и 33-летний Данил умерли во сне после тренировки. Об этом рассказали представители клуба в соцсети «ВКонтакте». «Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет, вы оставили свой след навсегда в пышминском футболе», — следует из поста. Мать игрока Светлана Журавлева пояснила, что у сына были проблемы с сердцем, а перед смертью он, как обычно, вернулся с тренировки и лег спать. Знакомые Данила уточнили, что он скончался точно также. Известно, что у Яна осталась жена и трое детей, а у Данила — только супруга. Прощания с футболистами состоятся в ближайшие дни. Футбольный клуб объявил сбор средств, чтобы поддержать семьи спортсменов.