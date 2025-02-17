Курганский оператор БПЛА уничтожил тараном украинскую «Бабу-Ягу»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Курганский оператор БПЛА с позывным «Малыш» уничтожил на СВО опасный украинский дрон «Баба-Яга», обвешанный бомбами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители волонтерского движения.
«Оператор БПЛА Малыш обнаружил в ночном небе украинский беспилотник „Баба-Яга“ с бомбами. Запустил свой дрон-камикадзе и тараном уничтожил вражеский объект», — рассказали URA.RU в движении «Шадринск за Победу».
Ранее URA.RU писало, что бойцы курганского командира «Горыныча» ликвидировали вражеский дрон «Баба-Яга». Военнослужащие протаранили вражеский беспилотник FPV-дроном.
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