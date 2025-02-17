17 февраля 2025

Курганский боец «Малыш» уничтожил опасный украинский дрон «Баба-Яга». Видео

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Курганский оператор БПЛА уничтожил тараном украинскую «Бабу-Ягу»
Курганский оператор БПЛА уничтожил тараном украинскую «Бабу-Ягу» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский оператор БПЛА с позывным «Малыш» уничтожил на СВО опасный украинский дрон «Баба-Яга», обвешанный бомбами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители волонтерского движения. 

«Оператор БПЛА Малыш обнаружил в ночном небе украинский беспилотник „Баба-Яга“ с бомбами. Запустил свой дрон-камикадзе и тараном уничтожил вражеский объект», — рассказали URA.RU в движении «Шадринск за Победу». 

Ранее URA.RU писало, что бойцы курганского командира «Горыныча» ликвидировали вражеский дрон «Баба-Яга». Военнослужащие протаранили вражеский беспилотник FPV-дроном.

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Курганский оператор БПЛА с позывным «Малыш» уничтожил на СВО опасный украинский дрон «Баба-Яга», обвешанный бомбами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители волонтерского движения.  «Оператор БПЛА Малыш обнаружил в ночном небе украинский беспилотник „Баба-Яга“ с бомбами. Запустил свой дрон-камикадзе и тараном уничтожил вражеский объект», — рассказали URA.RU в движении «Шадринск за Победу».  Ранее URA.RU писало, что бойцы курганского командира «Горыныча» ликвидировали вражеский дрон «Баба-Яга». Военнослужащие протаранили вражеский беспилотник FPV-дроном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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