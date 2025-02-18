Антициклон принес в Челябинскую область безветренную погоду с ночными морозами

В Челябинской области 19 февраля ожидается безветренная погода с ночными морозами. В регионе столбики термометра ночью опустятся до -21...-26 градусов, сообщили синоптики челябинского ЦГМС.
«Обширный антициклон распространил свое влияние на Челябинскую область — ожидается сухая, безветренная погода с ночными морозами. 19 февраля в регионе температура воздуха ночью достигнет минус 21- 26 градусов мороза», — сообщили синоптики.
19 февраля в Челябинске будет малооблачно, без осадков, ветер 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью — -24...-26 градусов мороза, днем -9...-11 градусов мороза. При этом в горах и низинах области в ближайшие дни, 19,20 и 21 февраля, столбик термометра может опуститься до отметки -32 градуса.
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