Антициклон принес в Челябинскую область безветренную погоду с ночными морозами

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В Челябинской области ночью в низинах 19 февраля ожидается до 31 градуса мороза
В Челябинской области ночью в низинах 19 февраля ожидается до 31 градуса мороза Фото:

В Челябинской области 19 февраля ожидается безветренная погода с ночными морозами. В регионе столбики термометра ночью опустятся до -21...-26 градусов, сообщили синоптики челябинского ЦГМС.

«Обширный антициклон распространил свое влияние на Челябинскую область — ожидается сухая, безветренная погода с ночными морозами. 19 февраля в регионе температура воздуха ночью достигнет минус 21- 26 градусов мороза», — сообщили синоптики.

19 февраля в Челябинске будет малооблачно, без осадков, ветер 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью — -24...-26 градусов мороза, днем -9...-11 градусов мороза. При этом в горах и низинах области в ближайшие дни, 19,20 и 21 февраля, столбик термометра может опуститься до отметки -32 градуса.

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В Челябинской области 19 февраля ожидается безветренная погода с ночными морозами. В регионе столбики термометра ночью опустятся до -21...-26 градусов, сообщили синоптики челябинского ЦГМС. «Обширный антициклон распространил свое влияние на Челябинскую область — ожидается сухая, безветренная погода с ночными морозами. 19 февраля в регионе температура воздуха ночью достигнет минус 21- 26 градусов мороза», — сообщили синоптики. 19 февраля в Челябинске будет малооблачно, без осадков, ветер 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью — -24...-26 градусов мороза, днем -9...-11 градусов мороза. При этом в горах и низинах области в ближайшие дни, 19,20 и 21 февраля, столбик термометра может опуститься до отметки -32 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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