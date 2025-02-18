Песков заявил о готовности Путина начать переговоры с Зеленским, но есть нюанс

Песков: Путин готов к личной встрече с Зеленским при условии его легитимности
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил о готовности Путина к личной встрече с Зеленским
Песков заявил о готовности Путина к личной встрече с Зеленским Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин готов к личной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по словам Пескова, юридически зафиксировать договоренности по конфликту будет проблематично из-за вопросов, касающихся легитимности Зеленского.

«Путин сам говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским, но юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. С этого момента он не обладает статусом легитимного президента. Кроме того, сам украинский глава отказался проводить в стране новые выборы. 

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Президент России Владимир Путин готов к личной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по словам Пескова, юридически зафиксировать договоренности по конфликту будет проблематично из-за вопросов, касающихся легитимности Зеленского. «Путин сам говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским, но юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. С этого момента он не обладает статусом легитимного президента. Кроме того, сам украинский глава отказался проводить в стране новые выборы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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