Президент России Владимир Путин готов к личной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по словам Пескова, юридически зафиксировать договоренности по конфликту будет проблематично из-за вопросов, касающихся легитимности Зеленского.
«Путин сам говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским, но юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. С этого момента он не обладает статусом легитимного президента. Кроме того, сам украинский глава отказался проводить в стране новые выборы.
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