Фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит укреплять военную мощь Киева

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила приверженность Евросоюза к сотрудничеству с Соединенными Штатами для достижения стабильного мира на Украине с учетом гарантий безопасности. Таким образом она дала понять, что ЕС продолжит военную поддержку Украины.
«Любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности», — указывается в документе. Об этом фон дер Ляйен заявила в ходе встречи со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Мероприятие прошло в Брюсселе. Под гарантиями безопасности понимается укрепление военной мощи Киева. «Мы хотим сотрудничать с США, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир для Украины», — уточнила она в соцсети X.
До этого европейские лидеры собрались в Париже на экстренный саммит, где обсуждали обстановку вокруг украинского конфликта. По итогу главы государств не смогли прийти к единому мнению по отправке миротворцев на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву. В настоящий момент в Саудовской Аравии США и Россия обсуждают разрешение конфликта на Украине, однако представителей ЕС на переговоры не позвали.
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