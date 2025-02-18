Обиды, критика и отсутствие решений: как в Париже прошел провальный саммит ЕС

Европейские лидеры провели встречу на саммите в Париже, который в экстренном порядке собрал президент Франции Эммануэль Макрон. Изначально на нем планировалось обсуждение стратегии поддержки киевского режима. Однако никаких официальных решений не было принято. А лидеры нескольких государств обрушились на Макрона с критикой, который, в свою очередь, воздержался от каких-либо комментариев. Как прошел саммит ЕС в Париже и почему его нарекли провальным — в материале URA.RU.
Трамп взволновал Макрона
Проведение экстренного саммита в Париже инициировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он планировал обсудить с европейскими коллегами политику президента США Дональда Трампа и его влияние на Европу. На саммите хотели обсудить позицию американского лидера по урегулированию конфликта на Украине. Однако, как стало известно по итогам встречи, она завершилась она без каких-либо результатов и итоговых заявлений, пишут РИА Новости.
Позже премьер Польши Дональд Туск заявил, что на таких сравнил экстренный саммит с «прелюдией к тому, что произойдет в ближайшие дни и месяцы». По его словам, на таких саммитах, как тот, что прошел в Париже, никаких решений не принимают, сообщает RMF24.
Сам президент Франции, собравший экстренный саммит, покинул его одним из первых. Кроме того, он отказался от общения с прессой.
Участники и темы обсуждений
На саммите в Париже собрались ключевые европейские лидеры и представители международных организаций, включая Польшу, Испанию, Нидерланды, Германию, Великобританию, Италию, Данию и Евросоюз, а также генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Мероприятие прошло после телефонного разговора между французским президентом Эмманюэлем Макроном и американским президентом Дональдом Трампом, детали которого не были обнародованы.
Кита Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине и России, заявил об отсутствии места за столом переговоров для Европы, относительно урегулирования конфликта. «Все их опасения будут известны и рассмотрены», — добавил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X: «Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, уважающего ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности».
Не обошлось без споров
На экстренном саммите Евросоюза в Париже возникли острые разногласия между лидерами европейских стран относительно отправки миротворческого контингента в регион. Об этом сообщает британская газета Financial Times.
«Европейские страны вступили в конфликт из-за отправки войск на Украину на кризисной встрече, целью которой было достижение консенсуса относительно того, как реагировать на мирные переговоры президента США Дональда Трампа с Россией», — говорится в материале издания. Согласно публикации, Германия, Италия, Польша и Испания выразили свое нежелание направлять миротворческие силы на Украину, что ставит под вопрос возможность формирования единой европейской позиции по этому вопросу.
Согласно информации FT, Великобритания поддержала идею отправки миротворцев. А Франция предложила создать так называемые «силы обеспечения», которые могли бы быть размещены за будущей линией прекращения огня.
Критика и обиды других стран
Премьер Италии призвала ЕС воздержаться от «антитрамповских» саммитов
Евросоюзу следует работать вместе с президентом США Дональдом Трампом над урегулированием конфликта на Украине. С таким заявлением выступила премьер Италии Джорджа Мелони. Саммит европейских лидеров не должен становиться «антитрамповским форматом», передает ее слова Il Sole 24 Ore. Как утверждает Мелони, США работают над «достижением мира», поэтому ЕС тоже должен внести свой вклад в мирный процесс.
Она также выступила против отправки на Украину военных Евросоюза, назвав эту идею «наиболее сложной и наименее эффективной». По ее мнению, достаточно обеспечить Украину гарантиями безопасности, чтобы предотвратить возобновление боевых действий.
Разочарование Чехии, Румынии и Словакии
Власти Чехии, Румынии и Словакии разочарованы тем, что их не позвали на экстренный саммит в Париж. Как сообщает французская газета Le Monde, представители этих стран считают своё исключение из списка приглашённых несправедливым, учитывая их активное участие в решении украинского кризиса.
Источник из чешского правительства заявил: «Наряду с Польшей нет стран, более близких к войне. Ни у кого нет больше украинских беженцев на душу населения, чем в Чешской Республике, и мы занимаемся организацией одной из самых эффективных систем поставок оружия».
Советник румынского президента Кристиан Дьяконеску подчеркнул, что Румыния не была приглашена на саммит, несмотря на значительные усилия страны. Le Monde напоминает, что Румыния играет ключевую роль в логистике поставок вооружения, благодаря своему географическому положению рядом с украинскими границами.
Президент Словении Наташа Пирц-Мусар тоже дала комментарий: «Это не соответствует духу европейской интеграции. Это не та Европа, к которой мы стремимся. Это не та Европа, которую будут уважать в мире».
Позиция России
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров не увидел пользы от Европы на переговорах по Украине. «Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами, по обычаю своему и по своему нраву и привычкам, будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии.
Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что лидеры европейских стран не использовали возможность способствовать мирному урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул свою позицию, указывая на то, что встреча не привела к конкретным решениям или шагам, которые могли бы прямо способствовать разрешению конфликта.
«Европа обречена на второстепенную роль. О результатах переговоров между США и Россией, по едкому замечанию Орбана, ее руководители будут узнавать в основном из газет», — написал он в telegram-канале.
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