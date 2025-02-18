В Челябинск приедет Герой России Орлов

В Челябинск 19 февраля приедет председатель правления «Движения первых» Герой России Артур Орлов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
«В программе визита — торжественное вручение паспортов в одной из школ Челябинска. Также Орлов проведет для челябинцев мастер-класс», — уточнили в пресс-службе облправительства.
Артуру Орлову 36 лет. Он родился в поселке Кизнер (Удмуртия). Окончил Казанское военное училище в 2010 году и магистратуру в области управления в Москве в 2023-м. В армии служил с 2006 года, за что получил государственные награды, включая медаль Суворова и орден Мужества. «Движение первых» возглавил в сентябре прошлого года.
Орлов — участник первого потока программы «Время героев». Среди других участников — Артем Жога, который стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе; Евгений Первышов, возглавивший Тамбовскую область; Алексей Кондратьев, получивший место сенатора Российской Федерации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!