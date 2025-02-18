В Челябинск приедет Герой России Орлов

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Артур Орлов получил звание Героя России за участие в боевых действиях
Артур Орлов получил звание Героя России за участие в боевых действиях Фото:

В Челябинск 19 февраля приедет председатель правления «Движения первых» Герой России Артур Орлов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«В программе визита — торжественное вручение паспортов в одной из школ Челябинска. Также Орлов проведет для челябинцев мастер-класс», — уточнили в пресс-службе облправительства.

Артуру Орлову 36 лет. Он родился в поселке Кизнер (Удмуртия). Окончил Казанское военное училище в 2010 году и магистратуру в области управления в Москве в 2023-м. В армии служил с 2006 года, за что получил государственные награды, включая медаль Суворова и орден Мужества. «Движение первых» возглавил в сентябре прошлого года.

Орлов — участник первого потока программы «Время героев». Среди других участников — Артем Жога, который стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе;  Евгений Первышов, возглавивший Тамбовскую область; Алексей Кондратьев, получивший место сенатора Российской Федерации.

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В Челябинск 19 февраля приедет председатель правления «Движения первых» Герой России Артур Орлов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «В программе визита — торжественное вручение паспортов в одной из школ Челябинска. Также Орлов проведет для челябинцев мастер-класс», — уточнили в пресс-службе облправительства. Артуру Орлову 36 лет. Он родился в поселке Кизнер (Удмуртия). Окончил Казанское военное училище в 2010 году и магистратуру в области управления в Москве в 2023-м. В армии служил с 2006 года, за что получил государственные награды, включая медаль Суворова и орден Мужества. «Движение первых» возглавил в сентябре прошлого года. Орлов — участник первого потока программы «Время героев». Среди других участников — Артем Жога, который стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе;  Евгений Первышов, возглавивший Тамбовскую область; Алексей Кондратьев, получивший место сенатора Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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