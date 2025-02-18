Мать пермячки Шатовой упала в обморок узнав, что ее дочь ищут из-за убийства

Мать пермячки Ирины Шатовой Галина Давыдова не поверила, когда увидела по телевизору информацию о розыске полицией ее дочери. Об этом она заявила в Пермском краевом суде, где во вторник, 18 февраля, началось рассмотрение уголовного дела в отношении Шатовой. Женщина призналась, что за несколько часов до трагедии она переписывалась с дочерью по телефону и «ничего не предвещало беды», передает слова Давыдовой из зала суда корреспондент URA.RU.
«В тот день мы с мужем привезли их [Ирину и ее сына] с дачи домой. Я написала Ирине, что мы вернулись, она ответила „хорошо“. О случившемся я узнала из новостей — включила телевизор и увидела на весь экран фото Ирины и кадры, как она идет по мосту, с сообщением о ее розыске. Я после этого потеряла сознание. Потом уже звонила ей, но телефон не отвечал. У внука тоже был телефон, он тоже не брал трубку», — сказала Давыдова.
Также по словам женщины, в тот день Шатова на даче обмолвилась матери, что «должна всем отдать деньги». Многомиллионные долги, как утверждает мать подсудимой, достались Шатововой от ее бывшего мужа Сергея, который под угрозой расправы заставил ее переписать долговую расписку на себя.
Шатова обвиняется в убийстве собственного девятилетнего сына, которого, как считает следствие, она вначале задушила, а затем искромсала ножом. После этого пермячка положила тело ребенка в чемодан и отнесла на помойку. Ранее суд заслушал отца Шатовой Валерия Давыдова. Он, как и его супруга, узнал о случившемся из новостей. Мужчина признался, что, несмотря на произошедшее, продолжает общаться с дочерью.
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