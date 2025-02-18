В Челябинской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

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В Роспотребнадзоре рекомендуют защищаться от болезни с помощью маски
В Роспотребнадзоре рекомендуют защищаться от болезни с помощью маски Фото:

За прошедшую неделю в Челябинской области на 12 процентов увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю составил 12,3%. При этом уровень заболеваемости ниже среднего многолетнего уровня на 13,5%», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении подчеркнули, что ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в регионе остается ниже эпидемического порога. В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что в период подъема заболеваемости рекомендуется тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещения и применять для защиты маски. При появлении признаков болезни нужно обращаться в медучреждение.

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За прошедшую неделю в Челябинской области на 12 процентов увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «Прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю составил 12,3%. При этом уровень заболеваемости ниже среднего многолетнего уровня на 13,5%», — сообщили в пресс-службе ведомства. В управлении подчеркнули, что ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в регионе остается ниже эпидемического порога. В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что в период подъема заболеваемости рекомендуется тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещения и применять для защиты маски. При появлении признаков болезни нужно обращаться в медучреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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