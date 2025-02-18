В Челябинской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю в Челябинской области на 12 процентов увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«Прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю составил 12,3%. При этом уровень заболеваемости ниже среднего многолетнего уровня на 13,5%», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В управлении подчеркнули, что ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в регионе остается ниже эпидемического порога. В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что в период подъема заболеваемости рекомендуется тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещения и применять для защиты маски. При появлении признаков болезни нужно обращаться в медучреждение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!