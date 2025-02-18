В Каменске-Уральском (Свердловская область) газовики обнаружили бездыханное тело мужчины, когда обходили собственников. В одной из квартир никто не открыл, но им показался подозрительным трупный запах возле двери, рассказали в местном поисково-спасательном отряде.
«Вчера [17 февраля] вечером помощь запросили сотрудники полиции. Они сообщили, что был обход газовщиков, дверь им никто не открыл, но они, как будто, почувствовали трупный запах. По прибытию спасатели обеспечили доступ в квартиру. Подтвердился факт — труп мужчины», — следует из поста отряда в соцсети «ВКонтакте».
Соседи утверждали, что давно не видели мужчину, который, как оказалось, был мертв. На место выезжала дежурная смена.
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