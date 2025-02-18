Происшествия «Почувствовали запах»: газовики нашли труп, когда обходили квартиры в Каменске-Уральском. Фото В Каменске-Уральском газовики обнаружили труп во время обхода квартир 18 февраля 2025 в 16:40 Размер текста - 17 + Квартиру с трупом вскрывали спасатели (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) газовики обнаружили бездыханное тело мужчины, когда обходили собственников. В одной из квартир никто не открыл, но им показался подозрительным трупный запах возле двери, рассказали в местном поисково-спасательном отряде. «Вчера [17 февраля] вечером помощь запросили сотрудники полиции. Они сообщили, что был обход газовщиков, дверь им никто не открыл, но они, как будто, почувствовали трупный запах. По прибытию спасатели обеспечили доступ в квартиру. Подтвердился факт — труп мужчины», — следует из поста отряда в соцсети «ВКонтакте». Соседи утверждали, что давно не видели мужчину, который, как оказалось, был мертв. На место выезжала дежурная смена. сообщество «Каменск-Уральский Поисково-Спасательный Отряд» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Каменске-Уральском (Свердловская область) газовики обнаружили бездыханное тело мужчины, когда обходили собственников. В одной из квартир никто не открыл, но им показался подозрительным трупный запах возле двери, рассказали в местном поисково-спасательном отряде. «Вчера [17 февраля] вечером помощь запросили сотрудники полиции. Они сообщили, что был обход газовщиков, дверь им никто не открыл, но они, как будто, почувствовали трупный запах. По прибытию спасатели обеспечили доступ в квартиру. Подтвердился факт — труп мужчины», — следует из поста отряда в соцсети «ВКонтакте». Соседи утверждали, что давно не видели мужчину, который, как оказалось, был мертв. На место выезжала дежурная смена. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям