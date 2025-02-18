«Почувствовали запах»: газовики нашли труп, когда обходили квартиры в Каменске-Уральском. Фото

В Каменске-Уральском газовики обнаружили труп во время обхода квартир
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Пожар в доме Курган, огонь, вскрытие двери
Квартиру с трупом вскрывали спасатели (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) газовики обнаружили бездыханное тело мужчины, когда обходили собственников. В одной из квартир никто не открыл, но им показался подозрительным трупный запах возле двери, рассказали в местном поисково-спасательном отряде.

«Вчера [17 февраля] вечером помощь запросили сотрудники полиции. Они сообщили, что был обход газовщиков, дверь им никто не открыл, но они, как будто, почувствовали трупный запах. По прибытию спасатели обеспечили доступ в квартиру. Подтвердился факт — труп мужчины», — следует из поста отряда в соцсети «ВКонтакте».

Соседи утверждали, что давно не видели мужчину, который, как оказалось, был мертв. На место выезжала дежурная смена.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) газовики обнаружили бездыханное тело мужчины, когда обходили собственников. В одной из квартир никто не открыл, но им показался подозрительным трупный запах возле двери, рассказали в местном поисково-спасательном отряде. «Вчера [17 февраля] вечером помощь запросили сотрудники полиции. Они сообщили, что был обход газовщиков, дверь им никто не открыл, но они, как будто, почувствовали трупный запах. По прибытию спасатели обеспечили доступ в квартиру. Подтвердился факт — труп мужчины», — следует из поста отряда в соцсети «ВКонтакте». Соседи утверждали, что давно не видели мужчину, который, как оказалось, был мертв. На место выезжала дежурная смена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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