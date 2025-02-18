С чем связаны обыски в Курганском госуниверситете. Инсайд

Обыски силовиков в вузе Кургана связаны с иностранцами
© Служба новостей «URA.RU»
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В курганском госуниверситете обучаются иностранцы
В курганском госуниверситете обучаются иностранцы Фото:

Представители силовых ведомств Курганской области заподозрили главный вуз региона, Курганский госуниверситет, в незаконной миграции. Информацию об этом URA.RU передают источники, близкие к сфере образования.

«Проверка касается соблюдения миграционного законодательства. Якобы вуз оформлял иностранных студентов на обучение, но в реальности те не учились, а работали. Но насколько это все незаконно, пока проверяется», — говорят инсайдеры.

В Курганский государственный университет с обысками пришли представители силовых ведомств. Проверка началась 17 февраля и продолжается 18 февраля. Оперативники проверяют документы в кабинете, где ведется приемная кампания, и изымают часть материалов. В работе участвуют сотрудники УМВД и областного СУ СК. Запросы в силовые ведомства направлены, ответы ожидаются. В приемной КГУ сообщили, что на момент звонка ректор Надежда Дубив отсутствует.

Для справки:

Согласно открытым данным, иностранные граждане, проходящие обучение по очной форме в государственных образовательных или научных организациях на территории России, могут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО). РВПО выдается на срок обучения и 180 дней после его окончания, что позволяет иностранцам в течение трех лет после завершения обучения подать заявление на получение вида на жительство в России.

Иностранные студенты, обучающиеся по очной форме в вузах, могут работать на территории Российской Федерации в свободное от учебы время. При этом работодатели имеют право привлекать и использовать таких студентов без получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

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Представители силовых ведомств Курганской области заподозрили главный вуз региона, Курганский госуниверситет, в незаконной миграции. Информацию об этом URA.RU передают источники, близкие к сфере образования. «Проверка касается соблюдения миграционного законодательства. Якобы вуз оформлял иностранных студентов на обучение, но в реальности те не учились, а работали. Но насколько это все незаконно, пока проверяется», — говорят инсайдеры. В Курганский государственный университет с обысками пришли представители силовых ведомств. Проверка началась 17 февраля и продолжается 18 февраля. Оперативники проверяют документы в кабинете, где ведется приемная кампания, и изымают часть материалов. В работе участвуют сотрудники УМВД и областного СУ СК. Запросы в силовые ведомства направлены, ответы ожидаются. В приемной КГУ сообщили, что на момент звонка ректор Надежда Дубив отсутствует. Для справки: Согласно открытым данным, иностранные граждане, проходящие обучение по очной форме в государственных образовательных или научных организациях на территории России, могут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО). РВПО выдается на срок обучения и 180 дней после его окончания, что позволяет иностранцам в течение трех лет после завершения обучения подать заявление на получение вида на жительство в России. Иностранные студенты, обучающиеся по очной форме в вузах, могут работать на территории Российской Федерации в свободное от учебы время. При этом работодатели имеют право привлекать и использовать таких студентов без получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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