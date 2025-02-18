В Челябинской области в январе 2025 года больше всех в промышленном секторе зарабатывают специалисты, занимающиеся производством оборудования и станков. Их зарплата выросла на 61%, до 111 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинской области самым высокооплачиваемым направлением стало производство промышленного оборудования и станков. Специалисты в этой отрасли стали зарабатывать 111 000 тысяч рублей при фиксированном графике работы», — сообщили в пресс-службе сервиса.
Также в тройку самых высокооплачиваемых вошли специалисты, занятые в транспортном машиностроении и в производстве электроники и бытовой техники. Представители этих профессий получают более 97 000 рублей в месяц. Их зарплаты за год увеличились на 22% и 53% соответственно.
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