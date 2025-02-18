Федеральный канал «ТВ Центр» оштрафован за пропаганду ЛГБТ*

Таганский суд Москвы наложил штраф в размере миллиона рублей на телеканал «ТВ Центр» за пропаганду движения ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено) среди несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд признал виновным АО „ТВ Центр“ по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у них желание сменить пол) и назначил наказание в виде административного штрафа в размере одного млн рублей», — сообщили в пресс-службе суда. Информацию об этом передает ТАСС.
Ранее на официальном портале столичных судов общей юрисдикции появилась информация о том, что в отношении телеканала «ТВ Центр» был составлен административный протокол. Он был составлен 11 января, передает RT.
ЛГБТ* — в России движение признано экстремистским и запрещено
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