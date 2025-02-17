17 февраля 2025

В ХМАО мэрия выплатит полмиллиона ребенку, пострадавшему от падения футбольных ворот

Мэрия Нефтеюганска выплатит 500 тысяч рублей ребенку, пострадавшему на площадке
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Нефтеюганска выплатит компенсацию мальчику, на которого упали футбольные ворота
Мэрия Нефтеюганска выплатит компенсацию мальчику, на которого упали футбольные ворота Фото:

Прокуратура Нефтеюганска (ХМАО) защитила ребенка, на которого упали футбольные ворота. По решению суда, мэрия выплатит ему полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В целях защиты прав несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации Нефтеюганска компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, в пользу ребенка взыскано 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Летом 2024 года мальчик играл на спортивной площадке в Нефтеюганске. На него упали футбольные ворота, долгое время ребенку приходилось лечиться в медучреждении.

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Прокуратура Нефтеюганска (ХМАО) защитила ребенка, на которого упали футбольные ворота. По решению суда, мэрия выплатит ему полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В целях защиты прав несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации Нефтеюганска компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, в пользу ребенка взыскано 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Летом 2024 года мальчик играл на спортивной площадке в Нефтеюганске. На него упали футбольные ворота, долгое время ребенку приходилось лечиться в медучреждении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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