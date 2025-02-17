В ХМАО мэрия выплатит полмиллиона ребенку, пострадавшему от падения футбольных ворот

Прокуратура Нефтеюганска (ХМАО) защитила ребенка, на которого упали футбольные ворота. По решению суда, мэрия выплатит ему полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В целях защиты прав несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации Нефтеюганска компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, в пользу ребенка взыскано 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Летом 2024 года мальчик играл на спортивной площадке в Нефтеюганске. На него упали футбольные ворота, долгое время ребенку приходилось лечиться в медучреждении.
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