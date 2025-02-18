Пермяков зовут строить завод за зарплату в 280 тысяч

Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям строителей нового предприятия. Это оборонный завод в Бийске Алтайского края. Для реализации этого проекта нужны рабочие, готовые трудиться вахтовым методом. Стандартный срок вахты — 60 смен, за которые обещают заплатить 280 тысяч рублей.
«Нужны рабочие-футеровщики из Пермского края на стройку оборонного завода в Бийске. Обязанности — облицовка оборудования огнеупорными материалами. Сроки вахты — 30 и 60 смен. За 60 смен платим 280 тысяч рублей. Предоставляем бесплатно проживание в общежитии, трехразовое питание и спецодежду», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.
Работодатель готов рассмотреть кандидатов с опытом работы от одного года. График работы — семь дней в неделю. Продолжительность каждой смены составляет 11 часов. Для трудоустройства необходимо будет пройти обязательный медицинский осмотр.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на строительстве и реконструкции мостов и автомобильных дорог в разных городах России. За вахту в 45 рабочих смен обещают платить зарплату в 200 тысяч рублей.
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