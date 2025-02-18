В Перми резко выросли цены на тюльпаны

В Перми в 2025 году в преддверии Международного женского дня подорожали тюльпаны. Закупочная цена российских цветов выросла в 1,5 раза, а стоимость импортных растений достигла 900 рублей за штуку. Об этом URA.RU рассказала совладелица флористического пространства «На Расцвете» Алена Денисенко.
«О том, что стоимость поднимется, стало известно еще в октябре и ноябре 2024 года, когда идет основной заказ. Уже тогда закупочная цена на тюльпаны из российских теплиц поднялась примерно в 1,5 раза. Сейчас на 8 марта розничные отделы оптовых баз заявляют цену — 120 рублей. Цветочные магазины — до 180 рублей. Небольшие частные теплицы — 150 рублей», — сообщила Алена Денисенко URA.RU. Для сравнения: перед Днем святого Валентина стоимость букета из пяти тюльпанов составляла 499 рублей.
Флорист добавила, что магазины в Перми предлагают два вида тюльпанов: российского и голландского производства. Импортные цветы продают магазины премиального сегмента. В них стоимость тюльпанов начинается от 230 рублей за штуку и может достигать 900 рублей. Самые дорогие тюльпаны относятся к сорту Жонкьер.
Собеседница агентства отметила, что основной причиной роста цен стал запрет, который установило Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов. Со 2 октября 2024 года ведомство запретило экспорт цветочных луковиц в Россию и Беларусь. Их начали доставлять параллельным импортом через другие страны, а это увеличило затраты на логистику. Также выросли таможенные пошлины, курс валюты и сопутствующие расходы, необходимые для производства цветка в России.
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