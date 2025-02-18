В Екатеринбурге возник дефицит офисных помещений

На рынке коммерческой недвижимости Екатеринбурга возник дефицит офисных помещений. Об этом рассказал основатель агентства Business&Brokers Георгий Коренченко.
«Бизнес старается оставаться в прежних локациях и крайне неохотно куда-то переезжает», — написал Коренченко в своем telegram-канале. И добавил, что при этом повысился спрос на офисы С-класса (до 30 квадратных метров).
Рынок торговой недвижимости также переживает не лучшие времена. Цены, по словам эксперта, сильно завышены, а арендаторы стараются держаться за хорошие места. Инвесторы в то же время продолжают вкладываться в квадратные метры и сохраняют высокую активность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!