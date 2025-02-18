18 февраля 2025

В Екатеринбурге возник дефицит офисных помещений

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с тем повышенный спрос зафиксирован на офисы С-класса
Вместе с тем повышенный спрос зафиксирован на офисы С-класса Фото:

На рынке коммерческой недвижимости Екатеринбурга возник дефицит офисных помещений. Об этом рассказал основатель агентства Business&Brokers Георгий Коренченко. 

«Бизнес старается оставаться в прежних локациях и крайне неохотно куда-то переезжает», — написал Коренченко в своем telegram-канале. И добавил, что при этом повысился спрос на офисы С-класса (до 30 квадратных метров).

Рынок торговой недвижимости также переживает не лучшие времена. Цены, по словам эксперта, сильно завышены, а арендаторы стараются держаться за хорошие места. Инвесторы в то же время продолжают вкладываться в квадратные метры и сохраняют высокую активность. 

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На рынке коммерческой недвижимости Екатеринбурга возник дефицит офисных помещений. Об этом рассказал основатель агентства Business&Brokers Георгий Коренченко.  «Бизнес старается оставаться в прежних локациях и крайне неохотно куда-то переезжает», — написал Коренченко в своем telegram-канале. И добавил, что при этом повысился спрос на офисы С-класса (до 30 квадратных метров). Рынок торговой недвижимости также переживает не лучшие времена. Цены, по словам эксперта, сильно завышены, а арендаторы стараются держаться за хорошие места. Инвесторы в то же время продолжают вкладываться в квадратные метры и сохраняют высокую активность. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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