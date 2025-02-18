Как будут развиваться отношения РФ и США после конца СВО

Reuters: РФ и США договорились работать вместе после завершения СВО
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Делегации РФ и США встретились в Эр-Рияде 18 февраля
Делегации РФ и США встретились в Эр-Рияде 18 февраля Фото:

После «успешного завершения конфликта на Украине» Россия и США планируют работать вместе в экономической, инвестиционной и других сферах. Об этом по итогам переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американского Госдепа.

«В ходе переговоров официальные лица США и России договорились заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также историческим экономическим и инвестиционным возможностям, которые возникнут в результате успешного завершения конфликта на Украине», — сообщило агентство со ссылкой на представителя Госдепа США Тэмми Брюс. Она выступила после окончания переговоров делегаций.

До этого, по словам Брюс, Россией и Соединенными Штатами планируется «назначить соответствующие высокопоставленные команды для начала работы над скорейшим прекращением конфликта на Украине». Также стороны договорились создать между РФ и США механизм взаимодействия с целью устранить раздражители в двусторонних отношениях и нормализовать работы дипмиссий.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, положительно оценил прошедшие переговоры с американской делегацией, которые длились 4,5 часа. По его словам, в ходе диалога были затронуты все темы, которые российская сторона хотела обсудить. 

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После «успешного завершения конфликта на Украине» Россия и США планируют работать вместе в экономической, инвестиционной и других сферах. Об этом по итогам переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американского Госдепа. «В ходе переговоров официальные лица США и России договорились заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также историческим экономическим и инвестиционным возможностям, которые возникнут в результате успешного завершения конфликта на Украине», — сообщило агентство со ссылкой на представителя Госдепа США Тэмми Брюс. Она выступила после окончания переговоров делегаций. До этого, по словам Брюс, Россией и Соединенными Штатами планируется «назначить соответствующие высокопоставленные команды для начала работы над скорейшим прекращением конфликта на Украине». Также стороны договорились создать между РФ и США механизм взаимодействия с целью устранить раздражители в двусторонних отношениях и нормализовать работы дипмиссий. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, положительно оценил прошедшие переговоры с американской делегацией, которые длились 4,5 часа. По его словам, в ходе диалога были затронуты все темы, которые российская сторона хотела обсудить. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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