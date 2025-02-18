После «успешного завершения конфликта на Украине» Россия и США планируют работать вместе в экономической, инвестиционной и других сферах. Об этом по итогам переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американского Госдепа.
«В ходе переговоров официальные лица США и России договорились заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также историческим экономическим и инвестиционным возможностям, которые возникнут в результате успешного завершения конфликта на Украине», — сообщило агентство со ссылкой на представителя Госдепа США Тэмми Брюс. Она выступила после окончания переговоров делегаций.
До этого, по словам Брюс, Россией и Соединенными Штатами планируется «назначить соответствующие высокопоставленные команды для начала работы над скорейшим прекращением конфликта на Украине». Также стороны договорились создать между РФ и США механизм взаимодействия с целью устранить раздражители в двусторонних отношениях и нормализовать работы дипмиссий.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, положительно оценил прошедшие переговоры с американской делегацией, которые длились 4,5 часа. По его словам, в ходе диалога были затронуты все темы, которые российская сторона хотела обсудить.
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