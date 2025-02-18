Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп полагают, что действующий глава Украины Владимир Зеленский не выиграет следующие выборы. Об этом сообщила журналист Fox News, ссылаясь на многочисленные зарубежные дипломатические источники.
«Многочисленные зарубежные дипломатические источники предоставили эту информацию с украинской стороны: „<...> Дональд Трамп и Владимир Путин оценивают шансы на переизбрание действующего Президента Украины как низкие“», — написала журналистка Fox News Жаки Генрих в соцсети Х. Она уточнила, что, по мнению дипломатов, Путин уверен в высокой вероятности избрания в Украине «марионеточного президента», который будет более склонен к переговорам и уступкам, в то время как Трамп готов принять любой исход выборов, включая возможность прихода к власти пророссийской фигуры.
Согласно последним данным исследовательского центра Socis, президент Украины Зеленский занимает третью позицию в рейтинге доверия населения страны. Первое и второе места принадлежат бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному и руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Полномочия Владимира Зеленского завершились 20 мая 2024 года. С указанной даты он утратил статус легитимного главы государства. В добавление к этому, Зеленский принял решение не проводить новые выборы в стране, введя военное положение в стране.
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