Россия и США обсуждают возможность проведения выборов на Украине как часть мирного процесса. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News.
«США и Россия предлагают трехэтапный мирный план, который приведет к новым выборам на Украине», — написала журналистка Fox News Жаки Генрих в соцсети Х. Сообщается, что в проведении демократических выборов видится возможность для налаживания диалога и достижения устойчивого мира.
Текущий рейтинг поддержки президента Зеленского находится на низком уровне. Куда больше граждане Украины доверяют бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями из США и РФ. Беседа шла 4,5 часа, передает RT. Участник российской делегации помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что беседа прошла неплохо. Делегации обсудили все вопросы и договорились продвигать двусторонние отношения, передает 360.ru.
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