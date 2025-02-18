РФ и США согласились провести выборы на Украине перед концом СВО

Fox News: Россия и США обсуждают проведение выборов на Украине
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США и РФ рассматривают возможность смены власти на Украине, пишет Fox News
США и РФ рассматривают возможность смены власти на Украине, пишет Fox News Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия и США обсуждают возможность проведения выборов на Украине как часть мирного процесса. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News.

«США и Россия предлагают трехэтапный мирный план, который приведет к новым выборам на Украине», — написала журналистка Fox News Жаки Генрих в соцсети Х. Сообщается, что в проведении демократических выборов видится возможность для налаживания диалога и достижения устойчивого мира.

Текущий рейтинг поддержки президента Зеленского находится на низком уровне. Куда больше граждане Украины доверяют бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями из США и РФ. Беседа шла 4,5 часа, передает RT. Участник российской делегации помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что беседа прошла неплохо. Делегации обсудили все вопросы и договорились продвигать двусторонние отношения, передает 360.ru.

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Россия и США обсуждают возможность проведения выборов на Украине как часть мирного процесса. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News. «США и Россия предлагают трехэтапный мирный план, который приведет к новым выборам на Украине», — написала журналистка Fox News Жаки Генрих в соцсети Х. Сообщается, что в проведении демократических выборов видится возможность для налаживания диалога и достижения устойчивого мира. Текущий рейтинг поддержки президента Зеленского находится на низком уровне. Куда больше граждане Украины доверяют бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями из США и РФ. Беседа шла 4,5 часа, передает RT. Участник российской делегации помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что беседа прошла неплохо. Делегации обсудили все вопросы и договорились продвигать двусторонние отношения, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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