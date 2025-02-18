Челябинск вошел в топ городов с самой большой разницей в цене на вторичном рынке между двухкомнатными квартирами с балконами и без них. Квартиры с балконом или лоджией стоят дороже на 32% или два миллиона рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске двухкомнатные квартиры с балконами на вторичном рынке, при прочих равных, дороже квартир без балкона на 32%. Квартиры с балконом или лоджией продаются в городе за 8,4 миллиона, а без балкона — за 6,4 миллиона рублей», — сообщается на сайте «Циан для профи».
В целом по России в 44% квартир на вторичном рынке есть балконы. В 60% случаев такой вариант можно найти в хрущевках. В топ-3 с самой большой разницей в цене в квартирах с балконом и без него вошли Волгоград (39%), Челябинск (32%) и Самара (17%). В Москве, Краснодаре и Казани разница в цене составила лишь 1%. В среднем по России разница в цене — 7%.
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