Двухкомнатные квартиры с балконом в Челябинске стоят дороже на два миллиона рублей. Скрин

Двухкомнатные квартиры с балконом в Челябинске дороже на два миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Двухкомнатные квартиры с балконами на вторичном рынке стоят дороже на 32%
Двухкомнатные квартиры с балконами на вторичном рынке стоят дороже на 32% Фото:

Челябинск вошел в топ городов с самой большой разницей в цене на вторичном рынке между двухкомнатными квартирами с балконами и без них. Квартиры с балконом или лоджией стоят дороже на 32% или два миллиона рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске двухкомнатные квартиры с балконами на вторичном рынке, при прочих равных, дороже квартир без балкона на 32%. Квартиры с балконом или лоджией продаются в городе за 8,4 миллиона, а без балкона — за 6,4 миллиона рублей», — сообщается на сайте «Циан для профи».

В целом по России в 44% квартир на вторичном рынке есть балконы. В 60% случаев такой вариант можно найти в хрущевках. В топ-3 с самой большой разницей в цене в квартирах с балконом и без него вошли Волгоград (39%), Челябинск (32%) и Самара (17%). В Москве, Краснодаре и Казани разница в цене составила лишь 1%. В среднем по России разница в цене — 7%.

Квартиры с балконом или лоджией продаются в городе за 8,4 миллиона, а без балкона - за 6,4 миллиона рублей
Квартиры с балконом или лоджией продаются в городе за 8,4 миллиона, а без балкона - за 6,4 миллиона рублей
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинск вошел в топ городов с самой большой разницей в цене на вторичном рынке между двухкомнатными квартирами с балконами и без них. Квартиры с балконом или лоджией стоят дороже на 32% или два миллиона рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске двухкомнатные квартиры с балконами на вторичном рынке, при прочих равных, дороже квартир без балкона на 32%. Квартиры с балконом или лоджией продаются в городе за 8,4 миллиона, а без балкона — за 6,4 миллиона рублей», — сообщается на сайте «Циан для профи». В целом по России в 44% квартир на вторичном рынке есть балконы. В 60% случаев такой вариант можно найти в хрущевках. В топ-3 с самой большой разницей в цене в квартирах с балконом и без него вошли Волгоград (39%), Челябинск (32%) и Самара (17%). В Москве, Краснодаре и Казани разница в цене составила лишь 1%. В среднем по России разница в цене — 7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...