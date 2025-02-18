В челябинских новостройках скидки достигли 18,4%

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Со скидкой новые квартиры в январе продавали по 141 000 рублей за «квадрат»
Со скидкой новые квартиры в январе продавали по 141 000 рублей за «квадрат» Фото:

В Челябинске в январе 2025 года скидки на квартиры в новостройках достигли 18,4%. В среднем в начале года квартиры были выставлены на продажу по 167 000 рублей за квадратный метр, а продавались в итоге по цене 141 000 рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

«В Челябинске в январе разница между ценой „квадрата“ в объявлениях и сделках составила 18,4%. В январе 2025 года квартиры были выставлены на продажу по 167 000 рублей за квадрат, а продавались по скидкой по 141 000 рублей за квадратный метр», — сообщил в пресс-службе.

Как отмечает коммерческий директор сервиса «Яндекс.Недвижимость» Евгений Бе6локуров, скидки на квартиры в новостройках Челябинска могут быть особенно актуальны для проектов со скорым сроком сдачи. Девелоперам чаще выгоднее согласиться на скидку, чем держать нераспроданные остатки нового жилья после его сдачи.

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В Челябинске в январе 2025 года скидки на квартиры в новостройках достигли 18,4%. В среднем в начале года квартиры были выставлены на продажу по 167 000 рублей за квадратный метр, а продавались в итоге по цене 141 000 рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «В Челябинске в январе разница между ценой „квадрата“ в объявлениях и сделках составила 18,4%. В январе 2025 года квартиры были выставлены на продажу по 167 000 рублей за квадрат, а продавались по скидкой по 141 000 рублей за квадратный метр», — сообщил в пресс-службе. Как отмечает коммерческий директор сервиса «Яндекс.Недвижимость» Евгений Бе6локуров, скидки на квартиры в новостройках Челябинска могут быть особенно актуальны для проектов со скорым сроком сдачи. Девелоперам чаще выгоднее согласиться на скидку, чем держать нераспроданные остатки нового жилья после его сдачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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