Стало известно, сколько будут получать жители курского приграничья на аренду жилья

В Курской области на аренду жилья местным жителям будут выплачивать от 20 до 40 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от количества человек в семье, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он приехал в Курскую область по поручению президента РФ Владимира Путина.
«Жителям курского приграничья будут выплачивать 20 или 40 тысяч рублей за аренду жилья в зависимости от состава семьи», — заявил Хуснуллин, отмечая, что в первую очередь жилищные сертификаты получат пенсионеры, участники СВО и многодетные родители. Его слова передает ТАСС.
Ранее в правительстве РФ сообщили, что пострадавшим курянам будет выделено 6,2 млрд рублей на выплаты по потере имущества первой необходимости. Так, каждому жителю региона будет выплачено по 150 тысяч рублей.
Также жителям Курской области будут предоставлены кредитные каникулы по ипотечным платежам. Инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму 18 сентября. Предложено, что льготный период начнется с того момента, как заявитель обратится в банк, передает 360.ru.
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