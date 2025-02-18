Горелкин раскрыл, что должен сделать YouTube для нормальной работы в РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что вопрос возобновления работы YouTube в России не ограничивается только снятием антироссийских санкций. По его словам, существуют и другие значимые аспекты, которые необходимо учесть.
«Даже если Google вновь получит возможность проводить расчеты с российскими контрагентами и производить обслуживание своего оборудования, установленного у операторов связи, остаются открытыми несколько важных вопросов», — сказал Горелкин. Его слова приводит aif.ru.
Кроме того, Горелкин напомнил о штрафах, наложенных на компанию Google, которые по-прежнему остаются неоплаченными. Эти финансовые обязательства также вносят дополнительные сложности в процесс восстановления работы сервисов компании в России. По последним данным, Google должна заплатить РФ до трех дуодециллионов рублей. Это число с 39 нулями.
Российские власти не раз говорили, что замедление работы сервиса связано с тем, что компания перестала обслуживать свои серверы в РФ. При этом разговора о полной блокировке YouTube нет.
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