Названа дата второго тура выборов в Абхазии

Бадра Гунба: 1 марта состоится второй тур выборов президента
© Служба новостей «URA.RU»
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Судьба Абхазии решится 1 марта на голосовании
Судьба Абхазии решится 1 марта на голосовании Фото:

Последнее голосование по выборам президента Абхазии состоится 1 марта. Об этом заявил кандидат в президенты Бадра Гунба. 

«Выборы президента, как и положено по закону, состоятся 1 марта, голос каждого гражданина Абхазии будет услышан!» — заявил Бадра Гунба, обращаясь к гражданам страны. Его слова приводит местное СМИ «АПСНЫПРЕСС». Второй тур назначен потому, что в первом ни один кандидат не набрал свыше 50% голосов. 

Опрошенные эксперты URA.RU отмечают, что Россию устроит любой президент. А местные жители говорят, что после выборов мало что изменится. Какие настроения в стране, что думают ее граждане — в материале URA.RU

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Последнее голосование по выборам президента Абхазии состоится 1 марта. Об этом заявил кандидат в президенты Бадра Гунба.  «Выборы президента, как и положено по закону, состоятся 1 марта, голос каждого гражданина Абхазии будет услышан!» — заявил Бадра Гунба, обращаясь к гражданам страны. Его слова приводит местное СМИ «АПСНЫПРЕСС». Второй тур назначен потому, что в первом ни один кандидат не набрал свыше 50% голосов.  Опрошенные эксперты URA.RU отмечают, что Россию устроит любой президент. А местные жители говорят, что после выборов мало что изменится. Какие настроения в стране, что думают ее граждане — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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