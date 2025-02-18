Последнее голосование по выборам президента Абхазии состоится 1 марта. Об этом заявил кандидат в президенты Бадра Гунба.
«Выборы президента, как и положено по закону, состоятся 1 марта, голос каждого гражданина Абхазии будет услышан!» — заявил Бадра Гунба, обращаясь к гражданам страны. Его слова приводит местное СМИ «АПСНЫПРЕСС». Второй тур назначен потому, что в первом ни один кандидат не набрал свыше 50% голосов.
Опрошенные эксперты URA.RU отмечают, что Россию устроит любой президент. А местные жители говорят, что после выборов мало что изменится. Какие настроения в стране, что думают ее граждане — в материале URA.RU.
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