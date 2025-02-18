«Война закончилась 30 лет назад, почему мы сидим без света?»

Новая революция едва не произошла в Абхазии менее, чем через два дня после оглашения результатов первого тура президентских выборов. Как передают с места событий собкоры URA.RU, конфликтующим сторонам удалось договориться. Надолго ли — не может сказать никто. Голоса жителей республики разделились между двумя главными претендентами на пост президента — Бадрой Гунбой и Адгуром Ардзинбой. Исход выборов 1 марта непредсказуем. Обычные люди это понимают, и через наших собкоров просто передали политикам свои пожелания.
Тактика Гунбы…
В понедельник столица Абхазии начала оживать: на дороги выехали уже привычные нам любители быстрой езды. Мы дошли до избирательного штаба победителя первого тура президентских выборов Бадры Гунбы. Там мы встретились с главой штаба Леонидом Лакербая, который не раз занимал руководящие посты в Абхазии, в том числе был премьер-министром республики.
Лакербая рассказал мне о планах на ближайшие две недели — как команда кандидата будет готовиться ко второму туру выборов. По его словам, ведется работа с каждым отдельным штабом, анализируются недочеты в первом туре. Какие — раскрывать нельзя. «Есть вещи, которые характерны для всех штабов, а есть конкретные события в отдельных регионах. Например, в Гудаутском районе мы проиграли неожиданно много — здесь надо поработать. Будем проводить сильнее агитационные мероприятия, — отметил начальник штаба Гунбы. –
Еще одна очень важная задача для нас – работа с кандидатами, не прошедшими во второй тур, их сторонниками и окружением. Фактически это наше поле. Многие из них еще в воскресенье пришли в наши отделения и сказали, что будут работать с нами».
Политика беспокоят попытки создать раскол в обществе на национальной почве. По его словам, обвинять кого-либо, неважно, какой национальности, в том, что он голосует за того кандидата, за которого считает нужным, — это скользкий путь. «Нельзя вступать на эту скользкую тропу и делить нашу страну по этническому принципу», — сказал он.
…похожа на тактику Ардзинбы
Далее мы отправились в штаб теперь уже к единственному сопернику Гунбы — Адгуру Ардзинбе. Глава штаба Валерий Аршба, который был вице-президентом республики в 1995-2005 годах, традиционно по-абхазски был гостеприимен. На мой вопрос о том, как оппозиционный кандидат намерен добрать голоса во втором туре, чтобы победить, Аршба ответил откровенно: рассчитывают перетянуть на свою сторону часть электората выбывших из избирательной гонки кандидатов. Это — около 12-14% избирателей.
«В селах, где мы проиграли, будем искать первопричину неудачи, работать с населением адресно, проводить дополнительную агитационную и рекламную кампанию. Мы видим, что один из народов Абхазии голосует почему-то только за нашего соперника. Но это не означает, что между нами возникнет конфликт. Нам очень важно не допустить межнациональной розни в стране. Все потенциальные конфликтные ситуации мы будем стараться всячески гасить. Для этого у нас есть эффективный и авторитетный институт старейшин, который способен урегулировать даже острые споры», — рассказал Аршба.
Бывшие соперники на распутье
Чтобы узнать, готовы ли проигравшие кандидаты поделиться голосами своих избирателей с лидерами гонки, мы отправились в штаб Адгура Хурхумала, получившего на выборах чуть меньше 1%. Конечно, это немного, но в маленькой стране в условиях жесткого соперничества важен голос каждого. Помещение, где расположилась команда кандидата, было уже полупустым, а глава штаба сказал, что пока не готов давать какие-либо комментарии по такой чувствительной теме. При этом заметно, что все политики и крупные бизнесмены стараются сохранить нейтралитет и не «топить» за одного конкретного кандидата.
А штаб еще одного кандидата Олега Барцица и вовсе был закрыт на замок. 15 февраля он набрал 4% голосов.
Выбор народа Абхазии
Что думают о происходящем те, кому 1 марта снова идти на избирательные участки, мне рассказали сами люди. Почти каждый для себя уже сделал выбор. Две девушки (на вид лет 18-20) признались, что в первом туре вообще проголосовали «против всех». «Мы не считаем, что в стране что-либо изменится с приходом нынешних политиков к власти», — объяснили они в унисон.
Это распространенная позиция. Далеко не все из тех, кто голосовал за Бадру Гунбу и за Адгура Ардзинбу, верят в то, что кто-то из них сможет реально изменить социально-экономические тенденции, преобразить Абхазию, стабилизировать энергетическую отрасль. «Мы понимаем, что для этого нужны профессиональные кадры. Придя к власти, просто так электростанцию не построишь. Это требует серьезных компетенций и квалификации, а еще — больших финансовых ресурсов», — объяснила одна из жительниц Сухума.
Вместе с тем многие сухумцы связывают приход Гунбы к власти со стабильностью и предсказуемостью. «Ардзинба был министром экономики, но результатов я не вижу. Гунба — новый человек, пусть теперь он поправит, может, что-то изменится к лучшему», — высказался один из местных жителей.
На набережной Сухума, возле красивой колоннады в стиле классицизма я встретил худого высокого парня и решил узнать, за кого он собирается голосовать во втором туре. «За Ардзинбу, — ответил молодой человек. — У него есть четкая экономическая программа по преобразованию Абхазии. Есть шанс, что страна хоть немного встанет на ноги и будет самостоятельно производить какие-то блага в промышленном масштабе, вырабатывать электроэнергию, чтобы мы не оставались без света».
Парень уверен, что при Ардзинбе отношения между Сухумом и Москвой не испортятся, как этого многие опасаются. По его словам, команда Ардзинбы «внесет ясность» в последние экономические соглашения, заключенные между странами. «Раньше наша власть договаривалась с Россией, а потом приезжала домой и из-за недовольства части людей фактически аннулировала подписанные документы. Это, наверное, не очень нравится России. Такого больше не должно происходить, чтобы наш союзник был о нас высокого мнения», — рассуждал мой собеседник.
Стоявший неподалеку мужчина услышал наш разговор и сам подошел ко мне, чтобы высказаться. По его словам, он голосовал за Адгура Хурхумала, потому что «знает его как хорошего человека».
Во втором туре ему будет сложно сделать выбор, но ему хочется, чтобы победитель смог вывести Абхазию из кризиса. «Я ребенок той войны, что была в 1990-х. Я знаю, что такое прятаться от бомбежек, что такое жить без света, без тепла, укрываться в убежище из-за артобстрелов. Прошло 30 лет. Теперь мирное время. Почему света не должно быть сейчас?» — задался он вопросом.
Взгляд экспертов
Политтехнолог, руководитель Центра политических коммуникаций Артем Репринцев объяснил нам, что Россия будет дружить с любым кандидатом, который победит на выборах в Абхазии, потому что иначе маленькой, изолированной от внешнего мира стране будет крайне сложно. Эксперт полагает, что дипломатический язык будет найден с любым политиком в республике, несмотря на то что в первом туре основной упор был сделан на визите Гунбы в Россию.
«Разница в 11 процентов в голосах между Гунбой (47%) и Ардзинбой (36%) вызвана частично правильной мобилизацией административного ресурса на территории страны первым политиком. Но у Ардзинбы есть симпатии молодежи, а его соперник в противовес запустил программу, аналогичную „Лидерам России“, чтобы дать возможность молодым людям реализовать себя в республике. Насколько она будет эффективной и повлияет ли на этот электорат — большой вопрос, потому что программа запущена совсем недавно», — отметил политолог.
Итог выборов во многом зависит от армянского населения Абхазии, в пользу которого в полной мере не высказался ни один кандидат, считает Репринцев. «В стране проживает около 30 процентов армян. Это существенный электоральный ресурс. Сейчас ведется активная борьба за их голоса. Успех Гунбы и Ардзинбы зависит от того, кто из них сможет перетянуть на свою сторону больше жителей этой национальности», — поделился мнением специалист.
Другой политолог, с которым мы пообщались в Сухуме, предпочел остаться анонимным. Эксперт считает, что из 12% проголосовавших за Роберта Аршбу (7%), Олега Барцица (4%) и Адгура Хурхумала (1%) значительная часть отдаст голоса за Бадру Гунбу из-за его более ясной и четкой позиции по России. Как только у абхазов отпадает клановый принцип голосования, при выборе политика, начинает преобладать рациональный подход. «У электората Роберта Аршбы похожая позиция по России и в целом развитию страны, поэтому они преимущественно будут перетекать к Гунбе. С Олегом Барцицем история посложнее. Некоторые телеграм-каналы, связанные с Асланом Бжанией, в прошлом его критиковали, поэтому вполне возможно, что какая-то доля голосующих выберет Ардзинбу.
Но мне кажется, что рост голосов у кандидатов будет пропорциональным, и Гунба победит с небольшим отрывом в 10 процентов. Это при условии, если Ардзинба не пойдет ва-банк и не начнет ослаблять силовые структуры, вынуждая уйти в отставку глав МВД и СГБ республики. Это даст возможность в дальнейшем не признать выборы», — предположил он.
Именно это и произошло в понедельник вечером: прошла информация о том, что к зданию МВД Абхазии стекается милиция из-за слухов об отставке министра внутренних дел. Мы устремились туда, чтобы попасть в гущу событий. Когда мы приехали на место, увидели большое количество милицейских расчетов и сотрудников местного СОБРа. Сначала казалось, что обстановка в Сухуме накаляется, но нас заверили, что все скоро уляжется, и «наверху договорятся». Через несколько часов милиционеры начали расходиться. Кажется, и правда — договорились.
Проснувшись утром, мы обнаружили, что Сухум погрузился во мрак — свет в городе отключили. Непривычно и некомфортно, можно понять чаяния жителей и надежды на будущего президента. Но, уезжая из гостеприимной Абхазии, мы поняли одно: люди там не разделяют друг друга на абхазов, русских, армян, греков. Они дружат семьями, вступают в смешанные браки. И они не хотят, чтобы кто-нибудь нарушил эту хрупкую конструкцию межнационального согласия в государстве.
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