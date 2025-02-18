18 февраля 2025

Мэрия в ХМАО попыталась сохранить лицо перед многодетными, которым годами обещают дорогу

Власти Лангепаса попытались оправдаться за обжалование решения суда
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Лангепаса официально заявила, что не пыталась обжаловать строительство дороги
Мэрия Лангепаса официально заявила, что не пыталась обжаловать строительство дороги Фото:

Власти Лангепаса (ХМАО) попытались сохранить лицо перед многодетными семьями, которым много лет обещают дорогу в 4а микрорайоне. Администрация проиграла процесс югорскому омбудсмену Наталье Стребковой, которая вышла с иском в защиту жителей против мэра Сергея Горобченко, чтобы в судебном порядке обязать его решить вопрос. Несмотря на поручение губернатора Руслана Кухарука, администрация пошла в апелляцию. Но усилия властей не увенчались успехом, а факт обжалования стал достоянием общественности. После этого на официальной странице «Вконтакте» власти заявили, что обжаловали не весь иск омбудсмена, а только в части бездействия.

«Что касается судебного иска, который позиционируется в социальных сетях как попытка органов власти отказаться от строительства, то данная информация грубо искажена. Административный иск, поданный 2 июля 2024 года, действительно был, но апелляционная жалоба не оспаривала обязательства по возведению объекта, а лишь выражала несогласие с обвинением в бездействии», — указано в публикации.

Обжалование возмутило жителей, с которыми летом встречался лично губернатор округа Руслан Кухарук, поручивший муниципалам обновить проект и подготовить все к строительству. Мэрия опубликовала пост, в котором утверждала, что оспаривала иск омбудсмена не целиком — якобы только в части бездействия. «Однако копия апелляционной жалобы говорит об обратном. Там указано, что администрация Лангепаса не согласна с вынесенным решением», — уточняет инсайдер.

В аппарате омбудсмена подтвердили, что мэрия просила отменить решение первой инстанции в полном объеме. Как теперь будут объясняться власти, пока не ясно. Тем временем, местные жители поделились с журналистами, что активистов, критикующих мэрию, начали проверять силовики.

Ранее URA.RU писало, что власти Лангепаса предпочли продолжить длительные судебные тяжбы с региональным уполномоченным по правам человека Натальей Стребковой, чем выполнять поручение губернатора ХМАО Руслана Кухарука спроектировать и построить дорогу в микрорайоне для многодетных, которые ждут ее годами. Они попытались обжаловать решение суда, в котором была поддержана позиция омбудсмена.

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Власти Лангепаса (ХМАО) попытались сохранить лицо перед многодетными семьями, которым много лет обещают дорогу в 4а микрорайоне. Администрация проиграла процесс югорскому омбудсмену Наталье Стребковой, которая вышла с иском в защиту жителей против мэра Сергея Горобченко, чтобы в судебном порядке обязать его решить вопрос. Несмотря на поручение губернатора Руслана Кухарука, администрация пошла в апелляцию. Но усилия властей не увенчались успехом, а факт обжалования стал достоянием общественности. После этого на официальной странице «Вконтакте» власти заявили, что обжаловали не весь иск омбудсмена, а только в части бездействия. «Что касается судебного иска, который позиционируется в социальных сетях как попытка органов власти отказаться от строительства, то данная информация грубо искажена. Административный иск, поданный 2 июля 2024 года, действительно был, но апелляционная жалоба не оспаривала обязательства по возведению объекта, а лишь выражала несогласие с обвинением в бездействии», — указано в публикации. Обжалование возмутило жителей, с которыми летом встречался лично губернатор округа Руслан Кухарук, поручивший муниципалам обновить проект и подготовить все к строительству. Мэрия опубликовала пост, в котором утверждала, что оспаривала иск омбудсмена не целиком — якобы только в части бездействия. «Однако копия апелляционной жалобы говорит об обратном. Там указано, что администрация Лангепаса не согласна с вынесенным решением», — уточняет инсайдер. В аппарате омбудсмена подтвердили, что мэрия просила отменить решение первой инстанции в полном объеме. Как теперь будут объясняться власти, пока не ясно. Тем временем, местные жители поделились с журналистами, что активистов, критикующих мэрию, начали проверять силовики. Ранее URA.RU писало, что власти Лангепаса предпочли продолжить длительные судебные тяжбы с региональным уполномоченным по правам человека Натальей Стребковой, чем выполнять поручение губернатора ХМАО Руслана Кухарука спроектировать и построить дорогу в микрорайоне для многодетных, которые ждут ее годами. Они попытались обжаловать решение суда, в котором была поддержана позиция омбудсмена.
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