Власти Лангепаса предпочли продолжить длительные судебные тяжбы с региональным уполномоченным по правам человека Натальей Стребковой, чем выполнять поручение губернатора ХМАО Руслана Кухарука спроектировать и построить дорогу в микрорайоне для многодетных, которые ждут ее годами. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Администрация продолжила судебные тяжбы с омбудсменом и даже попыталась оспорить решение первой инстанции, вынесенное не в пользу властей. Создается ощущение, что поручение губернатора выполнять не особо торопятся», — предположил инсайдер.
Омбудсмен выступила в интересах жителей 4А микрорайона, которые ждут дорогу в капитальном исполнении с 2016 года, летом 2024 года с административным иском к мэру Лангепаса Сергею Горобченко и мэрии. В статусе врио во время серии рабочих поездок по региону губернатор поручение депдорхозу округа и властям города актуализировать расходную смету, чтобы внести деньги на эти цели в бюджет следующего года.
На сайте уполномоченного указано, что суд оставил решение первой инстанции — обязать мэрию построить дорогу в 4 а микрорайоне — в силе. Местные жители в беседе с URA.RU уточняют, что пока не наблюдают никаких подготовительных работ.
В пресс-службу администрации направлен запрос о том, на каком этапе находится актуализация проектно-сметной документации по строительству дороги и когда местные власти планируют приступить к подготовительным работам. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова одержала победу в суде над мэром Лангепаса Горобченко. Суд обязал мэрию построить дорогу в 4А микрорайоне.
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