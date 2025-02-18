18 февраля 2025

У Папы Римского диагностировали двустороннюю пневмонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Франциск прошел компьютерную томографию
Франциск прошел компьютерную томографию Фото:

Папа Римский Франциск госпитализирован с легочной инфекцией, и его состояние осложнено началом двусторонней пневмонии, сообщает служба печати Святого престола. Он проходит интенсивное медицинское лечение.

«Лабораторные анализы, рентгенография грудной клетки и клиническое состояние продолжают представлять сложную картину. Полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита и потребовавшая применения антибиотикотерапии кортизоном, усложняет терапевтическое лечение», — говорится в сообщении Святого престола.

Несмотря на сложности с его здоровьем, папа Франциск сохраняет хороший настрой. Он прошел компьютерную томографию, которая подтвердила начало двусторонней пневмонии, требующей дополнительной медикаментозной терапии. Понтифик причастился, чередовал отдых с молитвой и чтением текстов, поддерживая духовные практики даже в больнице.

В январе текущего года Папа Римский заболел бронхитом, который впоследствии перешел в хроническую стадию, напоминает телеканал 360.  Перед тем как понтифик был госпитализирован, он провел встречу с известным художником Никасом Сафроновым. В ходе этой встречи художник вручил Папе картину, изображающую место его раннего служения в Буэнос-Айресе. Медицинские обследования показали сложную клиническую картину, требующую соответствующего и серьезного медицинского вмешательства.

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Папа Римский Франциск госпитализирован с легочной инфекцией, и его состояние осложнено началом двусторонней пневмонии, сообщает служба печати Святого престола. Он проходит интенсивное медицинское лечение. «Лабораторные анализы, рентгенография грудной клетки и клиническое состояние продолжают представлять сложную картину. Полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита и потребовавшая применения антибиотикотерапии кортизоном, усложняет терапевтическое лечение», — говорится в сообщении Святого престола. Несмотря на сложности с его здоровьем, папа Франциск сохраняет хороший настрой. Он прошел компьютерную томографию, которая подтвердила начало двусторонней пневмонии, требующей дополнительной медикаментозной терапии. Понтифик причастился, чередовал отдых с молитвой и чтением текстов, поддерживая духовные практики даже в больнице. В январе текущего года Папа Римский заболел бронхитом, который впоследствии перешел в хроническую стадию, напоминает телеканал 360.  Перед тем как понтифик был госпитализирован, он провел встречу с известным художником Никасом Сафроновым. В ходе этой встречи художник вручил Папе картину, изображающую место его раннего служения в Буэнос-Айресе. Медицинские обследования показали сложную клиническую картину, требующую соответствующего и серьезного медицинского вмешательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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