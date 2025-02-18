У Папы Римского диагностировали двустороннюю пневмонию

Папа Римский Франциск госпитализирован с легочной инфекцией, и его состояние осложнено началом двусторонней пневмонии, сообщает служба печати Святого престола. Он проходит интенсивное медицинское лечение.
«Лабораторные анализы, рентгенография грудной клетки и клиническое состояние продолжают представлять сложную картину. Полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита и потребовавшая применения антибиотикотерапии кортизоном, усложняет терапевтическое лечение», — говорится в сообщении Святого престола.
Несмотря на сложности с его здоровьем, папа Франциск сохраняет хороший настрой. Он прошел компьютерную томографию, которая подтвердила начало двусторонней пневмонии, требующей дополнительной медикаментозной терапии. Понтифик причастился, чередовал отдых с молитвой и чтением текстов, поддерживая духовные практики даже в больнице.
В январе текущего года Папа Римский заболел бронхитом, который впоследствии перешел в хроническую стадию, напоминает телеканал 360. Перед тем как понтифик был госпитализирован, он провел встречу с известным художником Никасом Сафроновым. В ходе этой встречи художник вручил Папе картину, изображающую место его раннего служения в Буэнос-Айресе. Медицинские обследования показали сложную клиническую картину, требующую соответствующего и серьезного медицинского вмешательства.
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