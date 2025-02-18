Трамп: Россия не хочет уничтожать украинские города

Российская армия может при желании полностью уничтожить Киев и другие украинские города, но она не хочет этого. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Если бы Россия хотела уничтожить города на Украине на 100% то, вероятно, это произошло бы очень быстро», — рассказал Трамп журналистам на пресс-конференции. Речь на брифинге шла о разрушениях на Украине.
По словам американского лидера, Россия в состоянии была уничтожить Киев. Однако она не стала этого делать, пояснил Трамп.
Ранее Трамп высоко оценил итоги российско-американских переговоров, прошедших в Эр-Рияде. Он выразил уверенность в прогрессе по урегулированию ситуации на Украине.
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