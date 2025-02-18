18 февраля 2025

Трамп: Россия не хочет уничтожать украинские города

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп прокомментировал конфликт на Украине
Трамп прокомментировал конфликт на Украине Фото:

Российская армия может при желании полностью уничтожить Киев и другие украинские города, но она не хочет этого. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Если бы Россия хотела уничтожить города на Украине на 100% то, вероятно, это произошло бы очень быстро», — рассказал Трамп журналистам на пресс-конференции. Речь на брифинге шла о разрушениях на Украине.

По словам американского лидера, Россия в состоянии была уничтожить Киев. Однако она не стала этого делать, пояснил Трамп.

Ранее Трамп высоко оценил итоги российско-американских переговоров, прошедших в Эр-Рияде. Он выразил уверенность в прогрессе по урегулированию ситуации на Украине.

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Российская армия может при желании полностью уничтожить Киев и другие украинские города, но она не хочет этого. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Если бы Россия хотела уничтожить города на Украине на 100% то, вероятно, это произошло бы очень быстро», — рассказал Трамп журналистам на пресс-конференции. Речь на брифинге шла о разрушениях на Украине. По словам американского лидера, Россия в состоянии была уничтожить Киев. Однако она не стала этого делать, пояснил Трамп. Ранее Трамп высоко оценил итоги российско-американских переговоров, прошедших в Эр-Рияде. Он выразил уверенность в прогрессе по урегулированию ситуации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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