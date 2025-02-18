«Неужели весной снова будет потоп»: курганцы обсуждают угрозу паводка

Обеспокоенность жителей Кургана и области угрозой нового наводнения растет. Как показывают данные сервиса «Яндекс Вордстат», которые проанализировало URA.RU, число запросов жителей по теме паводка увеличилось за год почти в 10 раз. Курганцы обсуждают в соцсетях возможность очередного потопа.
«В январе 2024 года количество запросов по тегу „наводнение в Кургане“ было 159. А в январе 2025 года число таких запросов выросло до 1 496», — следует из данных Вордстата. Жители в комментариях под публикациями агентства на тему паводка пишут, что в регионе не учли уроков прошлого стихийного бедствия.
Курганцев тревожит, что власти не сумели полностью очистить от ила проблемные участки реки Тобол, где скапливалась вода весной прошлого года. Жители в комментариях под постами о прогнозах паводка в telegram-канале «Курганистан» высмеивали такую меру борьбы с наводнением как «бурение лунок» вдоль берегов Тобола. Под статьями на сайте агентства, курганцы возмущаются, что недостаточно организована координация с властями соседнего государства. Там находятся водохранилища, откуда был сброс воды, ставший одной из причин масштабного паводка, беспокоятся жители.
«Скоро весна, но непонятно чего нам ждать — будет паводок или нет. Далеко не все сделано, чтобы не допустить повторения наводнения», — говорится в комментариях. Курганцы обращают внимание на проблему возможного подтопления шоссе Тюнина. В этом случае жителям с Увала, из Кетовского округа придется часами добираться до работы и обратно, находясь в жутких пробках на дороге.
На сайте Росгидромета указано, что в Курганской области ожидаемый максимальный уровень реки Тобол весной 2025 года будет около и выше нормы. Такие обтекаемые формулировки раздражают людей, о чем они также активно пишут в комментариях.
По данным Курганского ЦГМС, в Кургане нормальный уровень Тобола составляет 469 см. Выход воды на пойму начинается после 630 см. Окончательный долгосрочный прогноз будет опубликован в первой половине марта. В Костанайской области Казахстана ожидается низкий риск высокого половодья из-за дефицита осенней влаги и небольшого снежного покрова. Водохранилища региона имеют достаточную емкость для принятия талых вод. На 31 января их свободный объем составляет 521,7 млн кубометров, что выше среднемноголетнего стока.
Очевидно, что жители Курганской области ждут внятного ответа властей по проблеме возможного паводка. Людей не устраивают формулировки в духе «может затопит, а может и нет». Еще больше жителей раздражают бюрократические и «умные» фразы ученых мужей, смысл которых напоминает пресловутое «гадание на кофейной гуще». Обо всем этом курганцы пишут в комментариях.
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