Аналитики рассказали, какие начинки в блинах популярны у жителей Перми

Пермяки поделились предпочтениями по начинкам для блинов. Мужчины чаще выбирают мясные начинки, а женщины предпочитают творожные. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.
«Согласно опросу, популярнейшая начинка — мясная (34%), затем идет творожная (19%) и сгущенное молоко (15%). 12% респондентов любят блины с икрой, 8% — с вареньем, столько же — со сметаной. Также упоминаются ветчина, сыр, красная рыба и другие начинки», — сказано в сообщении.
Среди участников опроса упоминались картофель, бананы, морепродукты, сало и другие. 4% опрошенных предпочитают блины без начинки, а 3% вообще не едят блины.
В качестве наполнения для блинов женщины предпочитают творог, ветчину и сыр, красную рыбу. Мужчины — выбирают сгущенное молоко, икру, мед.
По данным сервиса моментальных платежей T-Pay, в конце января — начале февраля 2025 года вырос средний чек на популярные начинки. Например, варенье подорожало на 12%, сгущенное молоко и творог — на 13%, а красная икра — на 31%. В Масленичную неделю 2024 года наблюдался рост спроса на сгущенку (+90%) и красную икру (+43%). При этом значительных изменений средних чеков на эти товары не наблюдалось.
Ранее URA.RU рассказывало о том, аналитики выяснили, насколько в Перми популярна идея запретить алкоголь до 21 года. Большинство жителей Перми поддержало ужесточение норм продажи алкоголя для молодежи. Инициативу Следственного комитета РФ одобрили 62% респондентов.
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