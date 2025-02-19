В Словакии собрали почти 450 тысяч подписей под петицией за отмену антироссийских санкций. Об этом рассказал лидер словацкого гражданского объединения «Брат за брата» Матуш Алекса.
«Хочу проинформировать о завершении сбора подписей за отмену антироссийских санкций. Мы собрали их почти 450 тысяч», — сообщил Алекса в своем telegram-канале. Он добавил, что сбор подписей продолжался четыре месяца.
Активист подчеркнул, что Словакии необходим доступ ко всем видам энергетических ресурсов по приемлемым ценам. Согласно законодательству, референдум можно провести, если подписи собраны от не менее чем 350 тысяч граждан. Ранее власти Словакии выражали мнение о неэффективности санкций и их негативном влиянии на экономику страны.
Евросоюз (ЕС) пока не планирует отменять антироссийские санкции, несмотря на возможные изменения в политике Соединенных Штатов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он отметил, что ЕС должен самостоятельно решать вопросы безопасности, включая санкционную политику, и сообщил о разработке 16-го пакета санкций, который планируется ввести до 24 февраля. Кандидат на пост канцлера Германии от партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, в свою очередь, выразила намерение прекратить санкции и восстановить дружеские отношения с Россией, передает «Ридус».
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