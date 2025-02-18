Количество выставленных челябинцами резюме возросло на 42%

Челябинские соискатели в начале 2025 года активизировались в поисках работы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы HeadHunter, желание найти нового работодателя увеличилось за год на 42%.
«На рынок труда региона вышли и обновили свои резюме более 103 тысяч местных соискателей. По сравнению с началом 2024 года, желание людей найти новую работу или подработку в регионе выросло в этом году сразу на 42%», — пояснили URA.RU в офисе HeadHunter.
Особенно высокий интерес к поиску работы сложился в сфере продаж автомобилей. Количество обновленных и новых резюме для поиска вакансий в автобизнесе увеличилось практически вдвое (плюс 99%). Высокую активность зафиксировали среди специалистов транспорта и логистики (плюс 66%). Увеличили интерес к поиску вакансий также рабочие, количество резюме которых достигло 63%. Идеей сменить работодателя заинтересовались специалисты из ресторанного и гостиничного бизнеса, строительства и недвижимости.
Эксперты HeadHunter сочли увеличение активности соискателей позитивным трендом. Тенденция в начале года содействует росту рынка труда.
Численность зарегистрированных безработных в 2024 году снизилась на 29%, до 7,4 тысячи человек. При этом занятость населения за год выросла с 1,81 миллиона человек до 1,84 миллиона человек.
Вместе с тем, по данным Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, численность зарегистрированных в регионе безработных в 2024 году снизилась на 29%, до 7,4 тысячи человек. А уровень безработицы в конце года опустился до 1,8%. На одного соискателя рабочего места в среднем приходится пять вакансий. При этом число занятых за год выросло с 1,81 до 1,84 миллиона человек.
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