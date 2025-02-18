18 февраля 2025

Сенатор Якушев открыл новую школу в тюменском пригороде. Видео

В тюменском поселке Московский открыли новую школу на 1100 учебных мест
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Занятия в школе будут идти в одну смену, а в каждом классе будет до 30 детей
Занятия в школе будут идти в одну смену, а в каждом классе будет до 30 детей Фото:

Первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев открыл в поселке Московский Тюменской области новую школу на 1100 учебных мест. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.

«Бывший уральский полпред приехал на открытие школы в Московском. Общается с учителями и учениками», — рассказал корреспондент агентства.

Известно, что школа состоит из четырех блоков, один их которых отдан под дошкольное отделение. Здание рассчитано на 1100 учебных и 350 дошкольных мест. Занятия будут проводиться в одну смену, а наполняемость классов составит 25-30 человек.

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Первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев открыл в поселке Московский Тюменской области новую школу на 1100 учебных мест. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Бывший уральский полпред приехал на открытие школы в Московском. Общается с учителями и учениками», — рассказал корреспондент агентства. Известно, что школа состоит из четырех блоков, один их которых отдан под дошкольное отделение. Здание рассчитано на 1100 учебных и 350 дошкольных мест. Занятия будут проводиться в одну смену, а наполняемость классов составит 25-30 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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