Занятия в школе будут идти в одну смену, а в каждом классе будет до 30 детей
Первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев открыл в поселке Московский Тюменской области новую школу на 1100 учебных мест. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.
«Бывший уральский полпред приехал на открытие школы в Московском. Общается с учителями и учениками», — рассказал корреспондент агентства.
Известно, что школа состоит из четырех блоков, один их которых отдан под дошкольное отделение. Здание рассчитано на 1100 учебных и 350 дошкольных мест. Занятия будут проводиться в одну смену, а наполняемость классов составит 25-30 человек.
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