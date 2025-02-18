18 февраля 2025

В Екатеринбурге младенец умер от менингита

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Силовики возбудили дело против врачей Фото:

В Екатеринбурге новорожденная девочка умерла от менингита. В ее гибели подозревают врачей, сказал источник URA.RU.

По его словам, девочка родилась в июле прошлого года. Через месяц она попала в больницу №11, где через два дня скончалась.

«Смерть ребенка наступила из-за прогрессирования основного заболевания — менингита и его осложнений. Гибель могла наступить из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками медучреждения», — сообщил инсайдер агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В пресс-службе свердловского СУ СК от комментариев отказались.

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В Екатеринбурге новорожденная девочка умерла от менингита. В ее гибели подозревают врачей, сказал источник URA.RU. По его словам, девочка родилась в июле прошлого года. Через месяц она попала в больницу №11, где через два дня скончалась. «Смерть ребенка наступила из-за прогрессирования основного заболевания — менингита и его осложнений. Гибель могла наступить из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками медучреждения», — сообщил инсайдер агентства. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В пресс-службе свердловского СУ СК от комментариев отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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