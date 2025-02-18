В Екатеринбурге младенец умер от менингита

В Екатеринбурге новорожденная девочка умерла от менингита. В ее гибели подозревают врачей, сказал источник URA.RU.
По его словам, девочка родилась в июле прошлого года. Через месяц она попала в больницу №11, где через два дня скончалась.
«Смерть ребенка наступила из-за прогрессирования основного заболевания — менингита и его осложнений. Гибель могла наступить из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками медучреждения», — сообщил инсайдер агентства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В пресс-службе свердловского СУ СК от комментариев отказались.
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