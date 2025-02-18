В Екатеринбурге младенец умер от менингита

19 февраля 2025 в 10:26 Размер текста - 17 +

Силовики возбудили дело против врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге новорожденная девочка умерла от менингита. В ее гибели подозревают врачей, сказал источник URA.RU. По его словам, девочка родилась в июле прошлого года. Через месяц она попала в больницу №11, где через два дня скончалась. «Смерть ребенка наступила из-за прогрессирования основного заболевания — менингита и его осложнений. Гибель могла наступить из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками медучреждения», — сообщил инсайдер агентства. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В пресс-службе свердловского СУ СК от комментариев отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге новорожденная девочка умерла от менингита. В ее гибели подозревают врачей, сказал источник URA.RU. По его словам, девочка родилась в июле прошлого года. Через месяц она попала в больницу №11, где через два дня скончалась. «Смерть ребенка наступила из-за прогрессирования основного заболевания — менингита и его осложнений. Гибель могла наступить из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками медучреждения», — сообщил инсайдер агентства. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В пресс-службе свердловского СУ СК от комментариев отказались.