18 февраля 2025

«Спасал деньги отца»: в Екатеринбурге школьник отдал полмиллиона рублей аферистам

В Екатеринбурге школьник отдал полмиллиона рублей аферистам
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Пермь, ребенок, дети, мобильная связь, школьники
Парень перечислил незнакомцам 495 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге школьник перечислил на счет неизвестных почти 500 тысяч рублей со счета отца, испугавшись, что аферисты переведут их в помощь Украине. В итоге деньги попали мошенникам, рассказал URA.RU источник.

«Десятикласснику позвонили сначала якобы из учебной части под предлогом, что надо проставить оценки. В итоге у парня выпытали пароль от „Госуслуг“. Потом с ним связался „прокурор“ и заявил, что кто-то пытается перечислить деньги отца на Украину. Чтобы спасти их, школьник под указку неизвестных перечислил накопления на „безопасный счет“», — объяснил собеседник агентства.

Все это подросток делай тайно, украдкой узнав пароль на телефоне родителей: ему пригрозили уголовным делом, если он кому-то «рассекретит информацию». Все вскрылось, когда отцу пришло уведомление о списании 495 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».

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В Екатеринбурге школьник перечислил на счет неизвестных почти 500 тысяч рублей со счета отца, испугавшись, что аферисты переведут их в помощь Украине. В итоге деньги попали мошенникам, рассказал URA.RU источник. «Десятикласснику позвонили сначала якобы из учебной части под предлогом, что надо проставить оценки. В итоге у парня выпытали пароль от „Госуслуг“. Потом с ним связался „прокурор“ и заявил, что кто-то пытается перечислить деньги отца на Украину. Чтобы спасти их, школьник под указку неизвестных перечислил накопления на „безопасный счет“», — объяснил собеседник агентства. Все это подросток делай тайно, украдкой узнав пароль на телефоне родителей: ему пригрозили уголовным делом, если он кому-то «рассекретит информацию». Все вскрылось, когда отцу пришло уведомление о списании 495 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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