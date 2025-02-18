«Спасал деньги отца»: в Екатеринбурге школьник отдал полмиллиона рублей аферистам

В Екатеринбурге школьник отдал полмиллиона рублей аферистам

19 февраля 2025 в 12:13 Размер текста - 17 +

Парень перечислил незнакомцам 495 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге школьник перечислил на счет неизвестных почти 500 тысяч рублей со счета отца, испугавшись, что аферисты переведут их в помощь Украине. В итоге деньги попали мошенникам, рассказал URA.RU источник. «Десятикласснику позвонили сначала якобы из учебной части под предлогом, что надо проставить оценки. В итоге у парня выпытали пароль от „Госуслуг“. Потом с ним связался „прокурор“ и заявил, что кто-то пытается перечислить деньги отца на Украину. Чтобы спасти их, школьник под указку неизвестных перечислил накопления на „безопасный счет“», — объяснил собеседник агентства. Все это подросток делай тайно, украдкой узнав пароль на телефоне родителей: ему пригрозили уголовным делом, если он кому-то «рассекретит информацию». Все вскрылось, когда отцу пришло уведомление о списании 495 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге школьник перечислил на счет неизвестных почти 500 тысяч рублей со счета отца, испугавшись, что аферисты переведут их в помощь Украине. В итоге деньги попали мошенникам, рассказал URA.RU источник. «Десятикласснику позвонили сначала якобы из учебной части под предлогом, что надо проставить оценки. В итоге у парня выпытали пароль от „Госуслуг“. Потом с ним связался „прокурор“ и заявил, что кто-то пытается перечислить деньги отца на Украину. Чтобы спасти их, школьник под указку неизвестных перечислил накопления на „безопасный счет“», — объяснил собеседник агентства. Все это подросток делай тайно, украдкой узнав пароль на телефоне родителей: ему пригрозили уголовным делом, если он кому-то «рассекретит информацию». Все вскрылось, когда отцу пришло уведомление о списании 495 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».