«Спасал деньги отца»: в Екатеринбурге школьник отдал полмиллиона рублей аферистам

В Екатеринбурге школьник перечислил на счет неизвестных почти 500 тысяч рублей со счета отца, испугавшись, что аферисты переведут их в помощь Украине. В итоге деньги попали мошенникам, рассказал URA.RU источник.
«Десятикласснику позвонили сначала якобы из учебной части под предлогом, что надо проставить оценки. В итоге у парня выпытали пароль от „Госуслуг“. Потом с ним связался „прокурор“ и заявил, что кто-то пытается перечислить деньги отца на Украину. Чтобы спасти их, школьник под указку неизвестных перечислил накопления на „безопасный счет“», — объяснил собеседник агентства.
Все это подросток делай тайно, украдкой узнав пароль на телефоне родителей: ему пригрозили уголовным делом, если он кому-то «рассекретит информацию». Все вскрылось, когда отцу пришло уведомление о списании 495 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».
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