В Челябинске сотрудники ФСБ задержали главу министерства дорожного хозяйства и транспорта области Алексея Нечаева. По данным URA.RU, его подозревают в растрате госбюджета. Предварительно, речь идет о периоде 2016 года.
«В министерство нагрянули силовики. Сейчас там проводится выемка документов. В кабинете и по месту жительства Нечаева идут обыски. Сам он в следственном отделе. Его подозревают в растрате государственных средств», — рассказал источник.
Вместе с Нечаевым под следствие попал первый замначальника правового управления миндора Станислав Куликов. А также несколько руководителей крупнейших дорожных подрядных организаций.
«Среди них бывший руководитель АО „Южуралмост“ Геннадий Вильшенко, ЗАО „Южуралавтобан“ Александр Зырянов и Константин Зарипов. Им инкриминируется хищение денежных средств в особо крупном размере», — отметил источник.
«Южуралавтобан» признан банкротом. За дорожные контракты через эту фирму обвиняются в коррупции бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. На базе «Южуралавтобана» был создан «Южуралмост». Из-за контрактов с этой фирмой был отправлен в отставку губернатор Борис Дубровский.
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