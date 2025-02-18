18 февраля 2025

В Челябинске задержан глава миндора области Нечаев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Нечаев попал под следствие
Алексей Нечаев попал под следствие Фото:

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали главу министерства дорожного хозяйства и транспорта области Алексея Нечаева. По данным URA.RU, его подозревают в растрате госбюджета. Предварительно, речь идет о периоде 2016 года.

«В министерство нагрянули силовики. Сейчас там проводится выемка документов. В кабинете и по месту жительства Нечаева идут обыски. Сам он в следственном отделе. Его подозревают в растрате государственных средств», — рассказал источник.

Вместе с Нечаевым под следствие попал первый замначальника правового управления миндора Станислав Куликов. А также несколько руководителей крупнейших дорожных подрядных организаций.

«Среди них бывший руководитель АО „Южуралмост“ Геннадий Вильшенко, ЗАО „Южуралавтобан“ Александр Зырянов и Константин Зарипов. Им инкриминируется хищение денежных средств в особо крупном размере», — отметил источник.

«Южуралавтобан» признан банкротом. За дорожные контракты через эту фирму обвиняются в коррупции бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. На базе «Южуралавтобана» был создан «Южуралмост». Из-за контрактов с этой фирмой был отправлен в отставку губернатор Борис Дубровский.

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В Челябинске сотрудники ФСБ задержали главу министерства дорожного хозяйства и транспорта области Алексея Нечаева. По данным URA.RU, его подозревают в растрате госбюджета. Предварительно, речь идет о периоде 2016 года. «В министерство нагрянули силовики. Сейчас там проводится выемка документов. В кабинете и по месту жительства Нечаева идут обыски. Сам он в следственном отделе. Его подозревают в растрате государственных средств», — рассказал источник. Вместе с Нечаевым под следствие попал первый замначальника правового управления миндора Станислав Куликов. А также несколько руководителей крупнейших дорожных подрядных организаций. «Среди них бывший руководитель АО „Южуралмост“ Геннадий Вильшенко, ЗАО „Южуралавтобан“ Александр Зырянов и Константин Зарипов. Им инкриминируется хищение денежных средств в особо крупном размере», — отметил источник. «Южуралавтобан» признан банкротом. За дорожные контракты через эту фирму обвиняются в коррупции бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. На базе «Южуралавтобана» был создан «Южуралмост». Из-за контрактов с этой фирмой был отправлен в отставку губернатор Борис Дубровский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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