ВСУ ударили по АЗС в Новой Каховке

ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции в Новой Каховке Херсонской области. Об этом рассказал глава администрации городского округа Виталий Гура.
«В результате обстрела (предварительно дрон Баба Яга) 19.02.2025 около 3:00 на территории АЗС в городе Новая Каховка сгорели газовый резервуар, газовая и бензиновая колонка для заправки», — написал Гура в своем telegram-канале. Он добавил, что также сгорели два легковых автомобиля.
Глава округа выехал на место происшествия для оценки ущерба. Ситуация в городе, по словам Гуры, напряженная. Удар ВСУ оставил город без топлива, заправки не работают, заключил глава администрации.
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