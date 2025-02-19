ВСУ ударили по АЗС в Новой Каховке

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В результате удара дрона ВСУ сгорели два автомобиля, заявил Гура
В результате удара дрона ВСУ сгорели два автомобиля, заявил Гура Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции в Новой Каховке Херсонской области. Об этом рассказал глава администрации городского округа Виталий Гура.

«В результате обстрела (предварительно дрон Баба Яга) 19.02.2025 около 3:00 на территории АЗС в городе Новая Каховка сгорели газовый резервуар, газовая и бензиновая колонка для заправки», — написал Гура в своем telegram-канале. Он добавил, что также сгорели два легковых автомобиля.

Глава округа выехал на место происшествия для оценки ущерба. Ситуация в городе, по словам Гуры, напряженная. Удар ВСУ оставил город без топлива, заправки не работают, заключил глава администрации.

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ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции в Новой Каховке Херсонской области. Об этом рассказал глава администрации городского округа Виталий Гура. «В результате обстрела (предварительно дрон Баба Яга) 19.02.2025 около 3:00 на территории АЗС в городе Новая Каховка сгорели газовый резервуар, газовая и бензиновая колонка для заправки», — написал Гура в своем telegram-канале. Он добавил, что также сгорели два легковых автомобиля. Глава округа выехал на место происшествия для оценки ущерба. Ситуация в городе, по словам Гуры, напряженная. Удар ВСУ оставил город без топлива, заправки не работают, заключил глава администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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