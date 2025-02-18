Пермяки пересчитали воробьев края

В Пермском крае прошла орнитологическая акция «Воробьи на кустах». Волонтеры больше недели занимались подсчетом пернатых, фиксировали их на фото и видео. В итоге они насчитали более пяти тысяч птиц.
«В акции приняли участие 306 человек, которые прислали сведения о 5007 воробьях в Пермском крае. Количество встреченных наблюдателями полевых и домовых воробьев одинаковое», — сообщается на странице Пермского орнитологического общества в соцсети «ВКонтакте». Орнитологи отмечают, что цель акции «Воробьи на кустах» не в полном пересчете всех птиц, а в выявлении мест их скопления и благополучного пребывания.
Переписью воробьев в России занимались тысячи человек в 81 регионе. Они зафиксировали 207 780 птиц. На сайте акции говорится, что по сравнению с прошлым годом, их количество увеличилось на 25%. Отмечается также, что анкеты от участников акции организаторы принимали только с фотографиями или видео, чтобы удостовериться в правильности определения птиц.
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