18 февраля 2025

Пермяки пересчитали воробьев края

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае насчитали более пяти тысяч воробьев
В Пермском крае насчитали более пяти тысяч воробьев Фото:

В Пермском крае прошла орнитологическая акция «Воробьи на кустах». Волонтеры больше недели занимались подсчетом пернатых, фиксировали их на фото и видео. В итоге они насчитали более пяти тысяч птиц.

«В акции приняли участие 306 человек, которые прислали сведения о 5007 воробьях в Пермском крае. Количество встреченных наблюдателями полевых и домовых воробьев одинаковое», — сообщается на странице Пермского орнитологического общества в соцсети «ВКонтакте». Орнитологи отмечают, что цель акции «Воробьи на кустах» не в полном пересчете всех птиц, а в выявлении мест их скопления и благополучного пребывания.

Переписью воробьев в России занимались тысячи человек в 81 регионе. Они зафиксировали 207 780 птиц. На сайте акции говорится, что по сравнению с прошлым годом, их количество увеличилось на 25%. Отмечается также, что анкеты от участников акции организаторы принимали только с фотографиями или видео, чтобы удостовериться в правильности определения птиц.

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В Пермском крае прошла орнитологическая акция «Воробьи на кустах». Волонтеры больше недели занимались подсчетом пернатых, фиксировали их на фото и видео. В итоге они насчитали более пяти тысяч птиц. «В акции приняли участие 306 человек, которые прислали сведения о 5007 воробьях в Пермском крае. Количество встреченных наблюдателями полевых и домовых воробьев одинаковое», — сообщается на странице Пермского орнитологического общества в соцсети «ВКонтакте». Орнитологи отмечают, что цель акции «Воробьи на кустах» не в полном пересчете всех птиц, а в выявлении мест их скопления и благополучного пребывания. Переписью воробьев в России занимались тысячи человек в 81 регионе. Они зафиксировали 207 780 птиц. На сайте акции говорится, что по сравнению с прошлым годом, их количество увеличилось на 25%. Отмечается также, что анкеты от участников акции организаторы принимали только с фотографиями или видео, чтобы удостовериться в правильности определения птиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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